Hombre se rocía líquido inflamable; policía le prende fuego con pistola eléctrica

WEED, California.- Un hombre suicida que se roció con un líquido inflamable se incendió y se quemó severamente cuando un oficial de policía le disparó una pistola eléctrica en el norte de California, dijeron autoridades y familiares.

Paul Jason "PJ" Hall, de 47 años, está luchando por su vida con quemaduras que cubren el 70% de su cuerpo, informó el miércoles el periódico Redding Record Searchlight. Hall tiene antecedentes de enfermedad mental, dijeron sus familiares.

El oficial de policía también sufrió quemaduras durante el enfrentamiento del 12 de octubre en la ciudad de Weed. No fue identificado y su condición era desconocida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Siskiyou está investigando el evento que se desarrolló después de que el oficial respondió a los informes de un hombre suicida que intentaba prenderse fuego.

El sobrino de Hall, Spencer Hall, dijo que fue testigo de la confrontación y le dijo al periódico que el oficial usó la pistola eléctrica después de que su tío se negó a dejar caer el encendedor que sostenía.

"Tan pronto como se desplegó el Taser, el fuego literalmente golpeó el techo", dijo Spencer Hall, quien cuestionó por qué el oficial no trató de reducir la situación. “Fue fuerza desde el primer momento. Y no sé por qué".

Bob Hall, quien es el padre de Paul Jason Hall, un concejal de la ciudad y ex alcalde de Weed, hizo eco de esa preocupación. El anciano Hall plantea preguntas sobre la calidad de la capacitación policial y las actitudes de los oficiales hacia las personas que encuentran.

El ex alcalde dijo que deseaba que el oficial hubiera negociado más con su hijo antes de usar la fuerza. Preguntó por qué el oficial usó una pistola paralizante mientras su hijo parecía estar cubierto de una sustancia inflamable.

"No hubo amenaza", dijo Bob Hall. "Mi hijo no estaba amenazando a nadie. Nadie más estaba en peligro. No sucedía nada, excepto que estaba pidiendo ayuda ”.

La policía en Weed declinó hacer comentarios debido a la investigación en curso por parte de la oficina del sheriff. El sargento Justin Mayberry dijo que el oficial que disparó la pistola aturdidora recibió entrenamiento con pistola aturdidora.

Paul Jason Hall se había atrasado en las facturas y estaba estresado por un incidente en enero en el que fue acusado de agresión a un oficial de policía después de ser detenido mientras conducía, dijo su padre.

Paul Jason Hall fue arrestado en 2009 y se declaró culpable de posesión de una sustancia controlada y posesión de un arma de asalto. Pero los miembros de la familia dijeron que Hall no representaba peligro para nadie excepto para sí mismo.

"No hace nada más que locuras consigo mismo", dijo su padre. “Nunca daña a nadie. Se enfurece de vez en cuando cuando no tiene razón, pero nunca ha sido violento ".