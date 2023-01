Hombre se entera de que Google lo despidió en un correo electrónico, mientras alimentaba a su bebé recién nacida en la madrigada

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del masivo despido de personal de grandes empresas de tecnología, una mujer se enteró de que fue recortada de Google a través de un correo electrónico que recibió a las 2 de la madrugada mientras le daba de comer a su bebé recién nacido.

El abogado Nicholas Dufau, que fue contratado por la empresa norteamericana para trabajar como su asesor de producto asociado, y trabajó ahí durante seis meses antes de que se le concediera una licencia por paternidad, luego del nacimiento de su hija el pasado 17 de enero.

La felicidad del trabajador por el nacimiento de su bebé cambiaría drásticamente, ya que tan solo 72 horas después de haber compartido su primera foto anunciando la llegada de su pequeño le llegaría el correo laboral mediante el cual fue despedido, este mismo le llegó mientras alimentaba a su hija a las 2 de la madrugada.

El padre primerizo se convertiría en uno de los 12 mil empleados que fueron despedidos por Google la semana pasada.

El martes pasado por la mañana a las 2 am, me convertí en padre, Al día siguiente, mis compañeros de equipo de Google me colmaron de emojis de corazones y confeti virtual, deseándome lo mejor en mi licencia de paternidad”.