Hombre se declara culpable de asesinar, mutilar y comerse a su cita de Grindr en Michigan

MICHIGAN.- Mark Latunnski se declaró culpable este jueves de asesinar y mutilar a su cita de Grindr, Kavin Bacon, de 25 años, en diciembre de 2019.

Anteriormente, Latunski se había declarado inocente, y su abogado hizo una defensa por locura basada en un largo historial de enfermedad mental.

La familia de Bacon reportó su desaparición el día de Navidad de 2019 luego de que este no se presentara a desayunar como se esperaba.

Mark Latunnski. Foto: Michigan State Police

Compañero de cuarto de Bacon informó sobre cita de Grindr

Tras el reporte, la policía habló con su compañero de cuarto, quien dijo que Bacon había ido a visitar a un hombre que conoció en Grindr, una aplicación de citas principalmente para hombres homosexuales, bisexuales y trans, la noche anterior.

Esto llevó a los investigadores a la casa de Latunski en el condado de Shiawassee.

Latunski confesó haber matado a Bacon con un cuchillo, mientras que su cuerpo fue encontrado suspendido del techo y la policía dice que también extrajo partes del cuerpo de Bacon, las cuales cocinó y comió, según documentos judiciales.

Padre de Kevin brinda declaraciones

En declaraciones a la cadena local WILX después del asesinato, Karl Bacon, el padre de Kevin, rindió homenaje a su hijo.

Obviamente se metió en algo para lo que no estaba preparado. Todos cometemos errores. Es desgarrador escuchar los detalles y estamos fuera de nosotros. Lo que se publicó hoy muestra que Kevin tenía un lado oscuro. Quienes conocían y amaban a Kevin no conocían ese lado. Quienes le conocían su lado bueno. Amaba y apreciaba a todos los que tocaba y tocó muchas vidas en el mundo pasado”, dijo.

Kevin Bacon. Foto: Michigan State Police

A su vez, la policía ha estado investigando más ampliamente la participación de Latunski en la esclavitud y el sadomasoquismo.

Dos citas anteriores de Latunski huyeron de su casa

Los oficiales hablaron con dos de las otras citas de Grindr que tuvo Latunski que, según los informes, huyeron de su casa en el otoño de 2019, un hombre de 29 años de Lansing y un neoyorquino de mediana edad.

Hablando con el Washington Post, David Kaiser, primer teniente de la Policía Estatal de Michigan, dijo que Latunski no está siendo acusado en relación con estos incidentes, comentó, "si esos son consensuales y no tenemos una víctima, entonces no tienes un delito".

"Muchas veces lo que estamos aprendiendo es que las personas dentro de la cultura (BDSM) son muy reservadas y no quieren compartir mucha información", explicó.

La policía del estado de Michigan continúa investigando las actividades de Latunski y cree que puede haber más víctimas potenciales a las que pedirá que se presenten.

Declaración de Grindr tras asesinato

Luego del homicidio, Grindr dijo que estaba "desconsolado y horrorizado" por el incidente y "totalmente comprometido a trabajar con las fuerzas del orden" que están investigando el caso.

En diciembre de 2019, el actor Kevin Bacon ofreció sus condolencias en Instagram a los amigos y familiares del hombre con el que compartió nombre.

“Por razones obvias, esta mañana estoy pensando en los amigos y la familia de este joven Kevin Bacon”, escribió.

Casos similares

En enero de 2022, un maestro de Berlín fue condenado por asesinar a un hombre de 43 años en Alemania como parte de sus "fantasías de canibalismo".

El diciembre anterior, un hombre de Idaho fue acusado de asesinar y comerse parcialmente a su vecino de 70 años.

Bob Lee Allen, de 54 años, también fue sentenciado a al menos 12 años tras las rejas en septiembre de 2021, luego de ser declarado culpable de castrar ilegalmente a un hombre. Según los informes, Allen le dijo a su víctima que "iba a consumir las partes" después de que se las quitaran, informó Newsweek.