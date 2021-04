Hombre salva a su esposa del ataque de un lince rojo

EU.-Esta semana se viralizó un video en el que un hombre salvó con sus propias manos a su esposa del ataque de un lince rojo mientras ambos se encontraban afuera de su casa en el condado de Pender, Carolina del Norte.

La grabación fue captada por la cámara de seguridad de un hogar y el ataque del animal fue mientras la mujer cargaba una caja en dirección al coche de la pareja el pasado 9 de abril.

Tras la agresión del mamífero, Happy Wade no dudó en defender a su esposa, por lo que tomó al animal con sus manos, lo cargó con los brazos extendidos y al percatarse qué no era una mascota o un animal doméstico sino un lince rojo el hombre gritó "Oh Dios mío, oh Dios mío, es un lince, Dios mío" y lo arrojó lejos.

Kristy resultó herida por el ataque, habiendo sido mordida varias veces. Además, el lince dio positivo a una prueba de rabia, por lo que la pareja tuvo que pasar por un tratamiento y ya se encuentran a salvo, según información del sitio Wral.

Además, el departamento de seguridad del condado de Pender informó que el animal fue asesinado e invitó a la población a mantenerse alerta y cuidar a sus mascotas.