Hombre recauda dinero para el funeral de su esposo asesinado, actualmente es investigado como principal sospechoso

FLORIDA.- Un Hombre que recaudó miles de dólares para los gastos funerarios de su esposo asesinado ahora figura como el principal sospechoso del crimen.

Herbert Swilley siguió compartiendo mensajes dedicados a su esposo Timothy Smith, de 59 años, hasta las 10:00 a.m. del pasado martes 8 de agosto, durante lo que habría sido el festejo de su octavo aniversario, informó The New York Post.

Siempre estarás en mi corazón y pensamientos”, escribió sobre el “esposo muy amoroso” que fue asesinado en marzo.

La Oficina del condado de Marion informó horas más tarde que Herbert Swilley, cónyuge de la víctima estaba siendo investigado y era el principal sospechoso del asesinato de Timothy.

Los detectives hablaron con el Sr. Swilley en las primeras etapas de la investigación y han estado tratando de hablar con él nuevamente”, dijo la oficina del alguacil en su cuenta de Facebook.

También agregaron que el abogado dijo que solo cooperará si se le otorga inmunidad de enjuiciamiento por el asesinato.

La hija de Swilley, Jordan Swilley, también se encuentra bajo investigación como "persona de interés" en el homicidio.

Ella también dio una declaración preliminar, pero se negó a hablar más con los detectives”, dijo la oficina del alguacil.

Luego de que los sospechosos se negaran a hablar con las autoridades, estas ofrecieron una recompensa de 14 mil 500 dólares a la persona que brinde información para resolver el caso.

El cuerpo de Timothy Smith, director ejecutivo de un centro para adultos mayores, fue encontrado en el interior de su casa el pasado 23 de marzo, luego de una visita de control tras un día después de no presentarse a su trabajo.

“Cuando los agentes ingresaron a la residencia, localizaron a Smith, quien había fallecido y parecía haber sufrido un ataque violento antes de su muerte”, indicaron