Hombre quedó sin ver ni hablar después de comer un par sardinas en un elegante restaurante durante sus vacaciones en Francia

FRANCIA.- Un hombre y su pareja hicieron el viaje de vacaciones de sus sueños a Francia, pero en cuestión de días acabó en el hospital conectado a un respirador en cuidados intensivos, sin poder abrir los ojos. Su novia dice que él sólo puede comunicarse escribiendo notas en una pizarra después de que le diagnosticaron botulismo.

Matt Jackson y su pareja, Kristy Benner, enfermaron después de herir unas sardinas enlatadas en una cafetería de una bodega, después de disfrutar de un hermoso día de refrigerios y turismo. La experiencia de Benner fue leve, pero Jackson, que comió solo dos de los peces, terminó con un caso grave de toxina, informa el medio The Mirror UK.

El botulismo es una enfermedad grave que puede tratarse si la antitoxina se administra a tiempo. Sin embargo, en el caso de Matt, los médicos del hospital tardaron casi cinco días en obtener los resultados y diagnosticarlo . Cuando recibió los medicamentos necesarios, ya se encontraba en mal estado, según su pareja.

No sabemos cuándo podremos volver a casa", dijo Kristy al periódico Le Parisien en una entrevista. "No puede ver ni hablar. Para comunicarse escribe en una pizarra. Hace unos días pude leer 'Estoy en buenas manos'. Espero que pueda volver a caminar. Podría ser trasladado a Los Ángeles (EE.UU.), pero aquí lo han atendido bien", afirmó.

Matt y Kristy son ambos graduados de CU y viven en California. Eran dos de la docena de personas que resultaron intoxicadas con sardinas en el bar de vinos Tchin Tchin. Otras víctimas incluyen ciudadanos británicos, irlandeses, alemanes y canadienses. Una de las víctimas murió, mientras que otras recibieron tratamiento y se recuperan. El caso de Jackson es uno de los peores .

La novia dijo que el lugar era muy lindo y que el servicio fue muy bueno. También dijo que no hubo olor ni sabor extraño cuando les sirvieron las sardinas.

[Al día siguiente] íbamos en bicicleta por los viñedos cuando empezó a ver doble y a sentirse mareado. Ya no podía manejar la bicicleta y los organizadores del tour tuvieron que venir a recogernos en la furgoneta. Una vez que subimos a la furgoneta, vomitó", continuó. "Tenía la boca muy seca, la lengua entumecida y no podía tragar. Entré en pánico y pensé que estaba sufriendo un derrame cerebral. Inmediatamente llamé al 112 (el número de emergencia en Francia) y salí a la calle a buscar ayuda porque no hablo francés", dice Kristy.