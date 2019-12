Hombre ofreció su auto para recuperar a su perro robado; historia da un tremendo giro

BUENOS AIRES, Argentina.-Un joven en Argentina ofreció su auto para poder recuperar a su perro que había sido robado.

Carlos Quiroga, de Hilario Ascasubi, una localidad cercana a Bahía Blanca, en el Sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, señaló que amaba a su perro y que estaba dispuesto a dar a cambio su vehículo con tan de recuperar a su mascota.

“A Felucho lo crié desde muy chico con una mamadera, dándole leche porque se lo sacaron a la madre. Me lo regaló mi papá cuando él tenía apenas 39 días de nacido”, relató durante una entrevista a Telefe Bahía.

“El vale mucho más que un auto. Es un regalo y lo aprecio un montón. El vehículo es lo único realmente de valor que tengo para dar porque no tengo efectivo”, indicó.

Así fue como el muchacho estuvo dispuesto a entregar su Volkswagen Gol GL a quien le devolviera a su querido canino.

Pero las cosas dieron un giro de 180 grados.

El perro se lo habían llevado para Bahía Blanca, a 120 kilómetros de su pueblo.

El animal, 50 % saluki y 50 % galgo, apareció y el que se lo entregó fue el de nombre José Acosta.

"Todavía no puedo dar con la persona que se lo llevó. Espero no dar con esa persona y que con el tiempo pague por lo que hizo y no se lo vuelva a hacer a otra persona", dijo en su Facebook.

"No se imaginan la alegría que estoy pasando y lo contento que estoy al tener a mi compañero junto a mi lado", añadió.

"Agradezco a José Acosta que fue la persona que me lo devolvió y que lo tenía en su vivienda del barrio Maldonado. Está más que presente que no se le entregó nada a cambio pero en unos días voy a llevarle un regalo de mi parte por devolver a mi amigo".

Y fue así que Carlos recuperó a su fiel amigo y no tuvo que regalar su auto a los ladrones.