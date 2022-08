Hombre mató a su esposa y sus 3 hijos en su casa de Orlando para luego quitarse la vida

Un padre encontrado muerto en un espeluznante asesinato-suicidio en su casa de Orlando, mató a su esposa y a sus tres hijos antes de quitarse la vida, dijo la policía el miércoles.

Donovan Michael Ramirez, de 45 años, mató a su esposa de 39 años, Stephanie Renee Ramirez, así como a sus tres hijos, Alyssa Berumen, de 22 años, Sunny Ramirez, de 11, y Shelby Rose Ramirez, de 7, antes de suicidarse, Orlando dijo la policía en un comunicado a The Post.

Los investigadores dijeron que el martes se recuperó un arma de fuego en la casa del sureste de Orlando, donde se llamó a la policía para realizar un control de bienestar. Los oficiales encontraron los cinco cuerpos dentro de la residencia.

En este momento, parece que se trata de un incidente relacionado con la violencia doméstica”, dijo la policía.

Un médico forense determinará cómo murió la familia de cinco.

“Los investigadores trabajaron durante la noche para recopilar la mayor cantidad de información posible”, dijo la policía de Orlando. “Como esta es todavía una investigación activa y en curso, no se proporcionarán más actualizaciones en este momento”.

Te puede interesar: Padre de Illinois que perdió a su esposa e hijos en un trágico accidente, muere después de varios días

Los vecinos se expresan

Los vecinos dijeron que la familia se había mudado recientemente a Florida desde otro estado, informó WESH.

“Creo que es como la peor pesadilla de verdad”, dijo Heather Collins a la estación. “Ni siquiera sé cómo sucedió exactamente. Mi corazón está con la familia. Ni siquiera puedo empezar a pensar en nada de esto, especialmente si había una familia involucrada”.

Collins y su prometido, Justin Rossilini, viven al otro lado de la calle de la casa de dos pisos de la familia.

Parecía que eran una familia normal”, dijo a la estación. “Vi al papá, vi a la mamá y a dos niñas pequeñas”.

Rossilini dijo que la casa había estado en silencio durante varios días hasta que llegó la policía.

“La última vez que los vi fue hace cinco días, cuando estaban revisando el correo”, continuó Rossilini. “No escuché nada. Desearía haberlo hecho. Definitivamente me hubiera gustado ser ese vecino preocupado que hizo algo en esta situación”.

No está claro si la policía había respondido recientemente a la casa antes del control de bienestar del martes. Un portavoz de la policía de Orlando dijo que eso era parte de la investigación en curso, menciona The New York Post.

Te puede interesar: Madre de Connecticut mata a sus 3 hijos antes de quitarse la vida