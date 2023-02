Hombre mata a tiros a 3 adolescentes, incluida una que estaba embarazada, y abusó de una niña de 12 años antes de dispararse a sí mismo en Texas

GALENA PARK, Texas.- Las autoridades dicen que tres adolescentes, incluida una que estaba embarazada, fueron asesinadas a tiros por un hombre que también agredió sexualmente a otra niña de 12 años.

Luego del ataque sexual en contra de la menor, el hombre escapó y se disparó fatalmente. No se han publicado nombres.

Los asesinatos ocurrieron en la casa de la novia del agresor en Galena Park, un suburbio de Houston, alrededor de las 22:30 horas del sábado.

Las adolescentes que fueron asesinadas tenían 19, 14 y 13 años, según el alguacil del condado de Harris, Ed González. Después, el hombre de 38 años atacó a la niña de 12 años y le dijo que saliera corriendo de la casa, informó González. La víctima agarró a una niña de 1 año y se dio a la fuga.

Ella salió corriendo de la residencia sin nada de ropa a la casa de un vecino, quien llamó a la policía de Galena Park. Cuando salió corriendo, logró pensar en ello, afortunadamente, y pudo agarrar a la niña de 1 año y huir”, dijo González.

Ambas niñas fueron hospitalizadas para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en peligro sus vidas, según un comunicado de la policía de Galena Park. La investigación ha sido entregada al departamento del sheriff.

Te puede interesar: Ayudante de maestro acusado de lamer los pies de un niño de 7 años en parque de trampolines de Georgia

Tiroteo “sin sentido”

Las autoridades no respondieron de inmediato los mensajes a The Associated Press para obtener comentarios adicionales el domingo.

González dijo que la novia del hombre era la madre de las chicas de 12 y 19 años. La víctima mayor era la madre de la bebé y estaba embarazada. El alguacil dijo que la novia no estaba en casa en el momento de los disparos.

El alguacil dijo que las autoridades estaban trabajando para determinar las relaciones de las otras dos adolescentes que recibieron disparos, pero las describió como miembros de la familia.

González no ofreció ningún motivo sospechoso para el tiroteo y dijo que “no tiene sentido, todo es trágico”.

Te puede interesar: Nueva Orleans: Tiroteo en desfile de Mardi Gras deja un muerto y cuatro heridos