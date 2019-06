Hombre mata a sus hijos, ex esposa no quiere que le apliquen la pena de muerte

ESTADOS UNIDOS.- La ex esposa de un hombre que fue declarado culpable de matar a sus cinco hijos en 2014, dijo este martes ante un juez que no quería que le aplicaran la pena de muerte.



Amber Jones Kyzer, ex esposa del asesino convicto Timothy Jones Jr, respondió al abogado defensor Boyd Young, que sus hijos amaron al homicida, publicó CNN.



Al cuestionársele sobre la pena de muerte dijo: "Yo, personalmente, no puedo querer que nadie muera. Me enteré junto a ustedes y al mundo lo que les había pasado a mis hijos. Así que, en retrospectiva, la mamá en mí decía, que muera, que muera, absolutamente. Pero desde el principio, he sostenido que no estoy a favor de la pena de muerte", expresó Kyzer durante la audiencia.



Él no mostró misericordia a mis hijos de ninguna manera. Pero mis hijos lo amaron y si hablo en nombre de mis hijos y no de mí misma, eso es lo que tendría que decir", declaró.



Kyzer y Jones estuvieron casados durante ocho años y vivieron en Lexington hasta el 2012, se divorciaron porque la humillaba y la golpeaba.



Cuando rompieron su relación ella se quedó sin trabajo y decidió darle la custodia de los niños.



“No tenía nada que ofrecer a mis hijos, no podía mantenerlos”, dijo. “Como madre, tomé la mejor decisión que pude. Confié en mi esposo en ese momento. Él prometió cuidar a nuestros hijos”.



El 28 de agosto del 2014, la mujer llamó a sus hijos a las 19:00 horas, pero escuchó algo diferente, los niños gritaban y uno sonaba como si estuviera jadeando. Luego, Jones desconectó el teléfono y ya no pudo tener comunicación con él.



El 6 de septiembre de ese año, la madre de los 5 niños se enteró por medio de las noticias que sus hijos habían sido asesinados por su esposo, los metió a una bolsa de plástico y los arrojó en un camino de terracería en Alabama.



Jones confesó a las autoridades que los estranguló y los ahogó, a algunos con sus propias manos y otros con un cinturón, porque su hijo Nahtahn, de 6 años, había quebrado un enchufe, lo obligó a hacer ejercicios durante siete horas, hasta que murió. Tras entender que seguramente iría a la cárcel decidió acabar con la vida de los otros cuatro.



Esta semana se conocerá su sentencia definitiva.