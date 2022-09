Hombre mata a pedófilos en cárcel de EU: “Son la peor pesadilla de cualquier padre”, dice

ESTADOS UNIDOS.- En 2009, Jonathan fue sentenciado a cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos, una vez dentro, asesinó a dos hombres acusados de pedofilia.

De acuerdo con Debate, Jonathan de 43 años de edad fue condenado a una vida en prisión por el delito de asesinato y llevado a una prisión nivel tres donde no tenía contacto con nadie

Sin embargo, en 2020 gracias a su buena conducta fue llevado a una cárcel nivel dos en California, Estados Unidos, con más libertades y donde compartía celda con dos reclusos más.

Te puede interesar: Hombre mata a su mujer y se quita la vida incendiando su casa

Asesina a compañeros de celda

Una vez en la cárcel de Corcoran, Jonathan compartió celda con David Bobb y Graham de Luis-Conti, dos hombres que cumplían cadena perpetua por abuso sexual a menores y trafico de menores respectivamente, situación que lo molestó mucho.

Ante esto, Jonathan pidió al consejero de la prisión ser regresado a la cárcel nivel tres, pero al ser negada su petición, asesinó a palazos a ambos hombres.

Primeramente encontró a Bobb mirando programas de televisión para niños como lo hacía a diario, así que tomó un bastón y lo mató a golpes, posteriormente, cuando iba a ir a entregarse a un agente, se encontró con Graham en el caminó y debido a su historial de tráfico de menores también lo asesinó a golpes.

Te puede interesar: VIDEO: Mueren dos hombres en Bangladesh tras explotar secadora de cabello

“Son la peor pesadilla de cualquier padre”

Luego de lo ocurrido, Jonathan envió una carta al diario The Mercury News donde contaba lo que había hecho y confesó que no podía conciliar el sueño "sin haber hecho lo que todos los instintos me decían que debía hacer en ese momento" y dijo entender a las familias que habían sido víctimas de Bobb y Graham.

Estoy en una posición única donde tengo acceso a este tipo de personas y muy poco que perder. Estos individuos son la peor pesadilla de cualquier padre. Estas familias pasan años planeando de manera cuidadosa y articulada cómo darles a sus hijos todas las oportunidades que nunca tuvieron, y aparece un monstruo que cambia la trayectoria de ese niño para siempre", dijo.

Tras los asesinatos, Jonathan fue puesto nuevamente en una prisión nivel tres y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de pedir libertad condicional.