Hombre lanza por acantilado a su esposa embarazada para cobrar seguro de 400 mil miras turcas

TURQUÍA.- Un hombre de 40 años subió a un acantilado con su esposa aparentemente para disfrutar de la vista de Butterfly Valley, en la ciudad de Mugla, Turquía, donde se encontraba de vacaciones y tomarse unas fotografías desde la cima.

De acuerdo a The Sun, Hakam Aysal y la mujer con siete meses de gestación subieron al acantilado, donde permanecieron durante poco más de tres horas para tomarse algunas selfies.

Cuando la pareja se quedó sola, el hombre empujó a Semra Aysal hacia al abismo para cobrar un seguro de 400 mil liras turcas (1 milllón 167 mil 609 pesos) que había contratado con anticipación.

La caída de más de 300 metros de altura provocó la muerte instantánea de la mujer y el feto, los cuales fueron rescatados por cuerpos de emergencia tras informarse del caso.

El asesinato ocurrió en junio de 2018 mientras la pareja estaba de vacaciones, pero el caso volvió a tomar notoriedad en fechas recientes por la condena perpetua que recibió.

De acuerdo a las autoridades la caída de la esposa con siete meses de gestación no se trató de un accidente, como lo quiso hacer creer Hakam Aysal en sus declaraciones.

El hombre fue acusado de asesinato, aunque éste ha negado ser el responsable de los hechos, argumentando que se trató de un terrible accidente.

En su declaración, dijo que la mujer tras tomarse varias selfies, le pidió que le guardara su teléfono: Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego escuché a mi esposa gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono de su bolso.