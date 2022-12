Hombre irrumpe en una casa y mata al cachorro de la familia a machetazos luego de tomar comida y robarse un sombrero en Florida

CONDADO DE HILLSBOROUGH.- Un hombre está tras las rejas luego de que los agentes de la policía informaron que irrumpió en una casa y mató a un cachorro con un machete.

La oficina del alguacil del condado de Hillsborough dijo que Alexander Hernandez-Delgado Jr., de 25 años, irrumpió en una casa en Wheeler Road en Dover a las 19:00 horas del 1 de diciembre.

Una de las víctimas dijo a los agentes que vieron a Hernández-Delgado alejándose de su casa con uno de sus sombreros. La víctima también mencionó que Hernández-Delgado había comido y arrojado varios artículos en la casa antes de irse. La mayor sorpresa fue que el cachorro de la familia fue encontrado muerto con heridas de machete en una caja al lado de la puerta, informó el medio WEARTV.

Después de una investigación, los agentes dijeron que Hernández-Delgado ingresó a la casa a través de una puerta abierta en la sala de estar. Poco tiempo después, los agentes encontraron a Hernández-Delgado al otro lado de la calle en una tienda Dollar General en Valrico Road. Admitió haber estado dentro de la casa y fue arrestado.

La oficina del alguacil dijo que Hernández-Delgado enfrenta cargos de crueldad agravada hacia los animales con un arma (machete) y robo a mano armada de una vivienda. Está detenido con una fianza de 50 mil dólares en la cárcel de Falkenburg Road.

Tengo tolerancia cero para el abuso de cualquier tipo”, dijo el alguacil Chad Chronister. "Desafortunadamente, este no es el primer caso de crueldad animal que hemos visto recientemente. No puedo enfatizar lo importante que es para mí que estos sospechosos enfrenten cargos. Este sospechoso tiene antecedentes de comportamiento violento en el área, y es vital que rinda cuentas para que no pueda seguir dañando a ninguna persona o animal inocente”.