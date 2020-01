Hombre intentó suicidarse tras pasar nueve días con el pene erecto

BARAHONA, República Dominicana.- Un hombre intentó suicidarse por pasar nueve días con el pene erecto tras tomarse dos pastillas para la potencia sexual.

Según informó TelenoticiasRD, Brian Caraballo, de 41 años, duró varios días en el hospital tras ingerir dos pastillas que le provocaron priapismo y por los fuertes dolores deseaba la muerte.

Yo tenía nueve días en sufrimiento en agonía. Lo último que hice es que me iba a tirar por una tercera planta por la ventana para dejar de sufrir. Pero oí una voz que me decía, ‘yo te amo, hijo’, ‘yo te amo’. Pero no sabía quién”, expresó el hombre en un video.

Sin embargo, cree que un milagro lo salvó.



“Entonces me quedé en la cama otra vez. Entonces pensé, ‘¿quién me ama?’. Pero, ‘¿cómo me ama si tengo este sufrimiento?’", narró desde la camilla médica.



“Y en la mañana despierto, y veo, ‘¿qué yo hago aquí?’, ‘¿y qué yo hago aquí?’…Y me estoy jalando los hilos y todo, y, cuando me veo el pene y todo, no tengo nada. El Señor mandó ángeles y todo anoche y me rodearon, y me curaron. Tengo ese testimonio que darle y no soy cristiano”, agregó Caraballo.

El paciente fue dado de alta pero seguirá visitando al médico.

“Se le dio su tratamiento con el Departamento de Urología y posterior al tercer día fue egresado hacía su casa, con citas para las consultas con el Departamento de Urología”, informó la directora del centro de salud.

Hasta el momento se desconoce que tipo de pastillas fue las que se tomó el hombre.

Con información de TelenoticiasRD.