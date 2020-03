Hombre dice que sobrevivió al coronavirus gracias a la hidroxicloroquina

MIAMI, Florida.-Un hombre de Florida diagnosticado con coronavirus afirma que fue salvado de una muerte segura por un medicamento contra la malaria promocionado como un posible tratamiento por el presidente Donald Trump, informa New York Post.

Rio Giardinieri, de 52 años, le dijo al medio Fox 11 de Los Ángeles que luchó con un terrible dolor de espalda, dolores de cabeza, tos y fatiga durante cinco días después de ser contagiado con COVID-19, posiblemente en una conferencia en Nueva York.

Los médicos del Hospital de Niños Joe DiMaggio en el Sur de Florida le diagnosticaron el coronavirus y neumonía y le pusieron oxígeno en la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI).

Luego, un amigo le envió un artículo sobre la hidroxicloroquina, un medicamento recetado que se ha utilizado para tratar la malaria durante décadas y las enfermedades autoinmunes como el lupus.

“(El doctor) Me dio todas las razones por las que probablemente no querría probarlo (el medicamento) porque no hay ensayos, no hay pruebas, no fue algo que fue aprobado ", reveló Giardinieri.

"Y dije: 'Mira, no sé si voy a librarla', porque en ese momento realmente pensé que estaba llegando al final porque ya no podía respirar", continuó Giardinieri.

"Estuvo de acuerdo y autorizó su uso y 30 minutos después la enfermera se la proporcionó".

Después de aproximadamente una hora de haber sido inyectado con el medicamento, indicó Giardinieri, sintió que su corazón latía demasiado rápido y, aproximadamente dos horas después, tuvo otro episodio en el que no podía respirar.

Agregó que le dieron Benadryl y algunas otras drogas y que cuando se despertó alrededor de las 4:45 de la madrugada, fue "como si nada hubiera pasado".

Los estudios en el extranjero han encontrado que es prometedor como tratamiento para COVID-19, aunque no ha sido aprobado por los funcionarios de salud en Estados Unidos.

La semana pasada, Trump dijo que el medicamento desarrollado hace más de medio siglo para tratar la malaria muestra signos de que también puede ayudar a curar COVID-19, especialmente cuando se combina con un antibiótico.

Se determinó que la hidroxicloroquina, que se vende bajo la marca Plaquenil, y que también se usa para tratar la artritis y otras dolencias, es efectiva para matar el virus en experimentos de laboratorio, informó Forbes, citando hallazgos publicados el 9 de marzo en la revista Clinical Infectious Diseases journal.

"(Nosotros) predecimos que el medicamento tiene un buen potencial para combatir la enfermedad", escribieron los autores del estudio, la mayoría de la Academia de Ciencias de China en Wuhan, en una carta publicada el miércoles en Cell Discovery, según el informe.

Trump declaró que el medicamento hidroxicloroquina ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y estará disponible para receta médica de inmediato a los infectados con COVID-19, sin embargo, la agencia todavía no lo aprueba.