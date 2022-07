Hombre deja morir a los 3 perros de su hija, al encerrarlos en un coche caliente durante varios días en Florida

ESCAMBIA, Florida.- Un hombre en Florida identificado como Felton Charles Henderson, está acusado de asesinar a los tres perros de su hija, luego de haberlos encerrado durante varios días en un automóvil caliente.

Los diputados del condado de Escambia señalan que la hija de Herderson le solicitó cuidar a sus tres mascotas por unos días mientras realizaba un viaje fuera de la ciudad.

Chip Simmons, el sheriff del condado de Escambia, comentó que la mujer dejó a su padre comida, agua y todo lo que los animales necesitarían mientras ella estaba fuera.

No obstante, cuando volvió y preguntó por sus perros, el sheriff dice que su familiar la llevó a un auto tipo Toyota Camry azul, abrió la puerta y sacó a los animales muertos.

Metió a estos perros en este Toyota Camry azul sabiendo perfectamente que no sobrevivirían. Los tres perros perecieron a causa del calor. Puedes imaginar el sufrimiento que probablemente pasaron. Fue arrestado por crueldad animal. Esta no es forma de tratar a un animal. Ellos confían en que usted les brinde el cuidado y la preocupación, y usted no hizo nada de eso, así que irá a la cárcel por crueldad animal", agregó.