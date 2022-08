Hombre de West Virginia encontrado muerto luego de que un extraño le pidiera aventón mientras vacacionaba con su familia

Un hombre de West Virginia fue encontrado muerto después de que recogió a un extraño mientras vacacionaba en Carolina del Sur con su familia, reveló su viuda.

Josh Wilson, de 40 años, conducía hacia su habitación de hotel en Myrtle Beach el mes pasado con su familia cuando se detuvieron en una estación de servicio, donde un extraño le pidió que lo llevara, informó The Sun News.

Wilson, que estaba de visita desde Parkersburg, West Virginia, accedió a llevar al hombre desconocido después de dejar a su familia, narra el NY Post.

Pero Wilson fue encontrado más tarde en su automóvil con heridas de bala, informó el sitio de noticias. Fue llevado a un hospital, donde le quitaron el soporte vital el pasado 10 de julio.

Te puede interesar: Mujer de Oregón recibió disparo en la cara luego de quedar atrapada en medio de un tiroteo [Imágenes fuertes]

Los policías creen que el hombre que pidió el viaje no fue quien mató al residente de Virginia Occidental de 40 años, según una historia publicada a mediados de julio por una estación local de ABC.

La policía acusó a Quentin Ahmad Jean, de 35 años, del homicidio, pero aún quedan dudas sobre las últimas horas de Wilson.

La viuda de Josh Wilson le dijo a The Sun News que está “tratando de mantenerse fuerte para los niños.

Fui a la playa con mi esposo y regresé sola. Murió un día antes de mi cumpleaños”, recordó. “La gente me decía feliz cumpleaños, pero no me importaba. Sinceramente, no quiero volver a celebrarlo nunca más”.