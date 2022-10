Hombre de Michigan recibe cadena perpetua por secuestro, violación y tortura de una adolescente: "Nunca me van a convencer de que está mal"

Un hombre de Michigan de 22 años fue condenado a cadena perpetua la semana pasada por el secuestro, violación y tortura de una niña de 14 años de Texas a quien le quitó los frenos con un juego de pinzas, anunciaron las autoridades federales.

En junio, un jurado tardó menos de una hora en condenar a Thomas John Boukamp por los 16 cargos en su contra, incluido el transporte de una menor a través de las fronteras estatales para participar en una conducta sexual delictiva, después de que se representó a sí mismo en el juicio.

En una audiencia de sentencia contenciosa el jueves en el Distrito Norte de Texas, los fiscales presentaron una llamada telefónica desde la cárcel para apoyar el encierro del depredador sexual por el resto de su vida.

¡Me gustan las adolescentes! No les gusta eso como a mí me gusta", dijo Boukamp, refiriéndose a los agentes federales y fiscales. "Francamente, no me importa lo que diga la moralidad de este momento y lugar actual. No está mal. No hay nada de malo en ello. Nunca me van a convencer de que está mal".