Hombre de Michigan acusado de secuestrar y agredir sexualmente a Au Pair a la que atrajo desde Italia con un trabajo falso: "Sentí que me estaba muriendo"

MICHIGAN.- Un hombre atrajo a una posible au pair a su casa antes de esposarla y agredirla sexualmente en un horrible ataque captado por la cámara, según las autoridades federales.

La joven de 18 años viajó desde Italia para tomar el trabajo de niñera, sólo para darse cuenta rápidamente de que el sospechoso tenía otros motivos dementes para ella, según se describe en una acusación federal presentada esta semana.

A través del sitio web de una au pair le dijeron que cuidaría de la sobrina del hombre, que aparentemente no existía, y ayudaría a limpiar la casa, según la denuncia federal.

El encuentro aterrador de octubre comenzó poco después de que la presunta víctima llegara a la casa de East Lansing, que tenía periódicos cubriendo las ventanas y cámaras en toda la casa, dijo el FBI.

El sospechoso, Arisknight Arkin-Everett Winfree, supuestamente insistió en que fuera a su habitación (sólo con su bata de baño) justo cuando estaba a punto de ducharse después de un día de tareas, y comenzó a tocarse las piernas, lo que ella rechazó.

Luego, el hombre de 31 años agarró a la joven y la esposó por la espalda, escribió la presunta víctima a las autoridades a través de una denuncia en línea.

Tenía miedo y me ordenó que me quedara quieta y que me quedara (calmada). Sentí que me estaba muriendo”, escribió. “Puso su mano en mi nariz y boca y luego colocó una bola de mordaza en mi boca”.