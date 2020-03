Hombre de Italia dice que fue puesto en cuarentena con cadáver de su hermana; tenía coronavirus

ITALIA.-Un hombre de Italia dijo que él y su familia fueron puestos en cuarentena dentro de su casa con el cuerpo de su hermana, que había muerto después de contraer el nuevo coronavirus, durante más de un día antes de que pudieran encontrar una funeraria dispuesta a llevarse su cuerpo, reveló The Washington Post.

Según el Post, que también citó los informes de Al Jazeera, el hombre, Luca Franzese, hizo un video en Facebook que detalla la que ocurrió y pidió ayuda mientras el cuerpo de su hermana fallecida, Teresa Franzese, de 47 años, yacía en una cama en el fondo.

"Tengo a mi hermana en la cama, muerta, no sé qué hacer", dijo en el video, que ha acumulado más de 9 millones de visitas desde que lo compartió por primera vez el domingo. “No puedo darle el honor que se merece porque las instituciones me han abandonado. Me puse en contacto con todos, pero nadie pudo darme una respuesta".

Dijo que su hermana tenía epilepsia pero que tenía buena salud, murió el sábado poco después de contraer COVID-19, que ha infectado a miles de personas en Italia y ha matado a más de mil personas.