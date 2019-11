Hombre de 60 años en estado crítico tras brutal golpiza de jóvenes

PHOENIX, Arizona.- Un hombre de 60 años se encuentra en estado extremadamente crítico después de sufrir un ataque a golpes por parte de tres jóvenes el domingo por la madrugada.

Una cámara de vigilancia capturó el momento en que los tres jóvenes de entre 16 y 20 años rodean al hombre mayor y comienzan a golpearlo. Ya en el suelo, le propinaron patadas en la cabeza.

Incluso regresan varias veces para provocarle más daño.

Residentes de la ciudad se encuentran alarmados ante este acto de violencia, debido a su aleatoriedad y lo brutal del ataque.

Tony Johnson, vecino de la zona, lamenta el estado de la víctima.

"Eso es triste. Podría haber sido yo, tengo 65 años".

Otro asunto que indigna a la comunidad es que se observa en el video que un ciclista y un automóvil pasan a un lado del hombre herido, sin detenerse a ayudarlo.

"Eso me molestó", dijo Johnson. "Si veo a otro ser humano tendido en la calle, voy a pedir ayuda para él. Si no me quedo allí, todavía voy a pedir ayuda".

La policía local se encuentra en búsqueda de los delincuentes.

Con información de ABC15 Arizona