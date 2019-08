Hombre de 100 años acusa que su hijo lo despojó y lo corrió de su casa

AUSTIN, Texas.-Luis González, un anciano de 100 años residente en Austin, Texas, Estados Unidos, dijo que fue despojado de su casa por su propio hijo, a quien le firmó un papel sin imaginar las dolorosas consecuencias que le traería.

De repente, un día, se apareció el abogado del hijo, quien tiene el mismo nombre que su padre, y le comunicó que le quedaban 30 días para desocupar la residencia que compartía con su esposa Dora de 83 años, relató Univisión el 23 de agosto.

Me volví casi loco cuando me despojaron. No sabía qué iba a hacer. Yo no pensé que mi hijo me iba a hundir en esta tragedia”, dijo el centenario anciano, según el mismo medio.