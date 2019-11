Hombre corta y desinfla a "Baby Trump" en manifestación

TUSCALOOSA, Ala. (AP) - Un hombre de Alabama ha sido acusado de travesuras criminales al cortar el enorme globo de "Baby Trump", y decir que sus acciones eran una cuestión de bien contra el mal.



Hoyt Deau Hutchinson llamó al programa de radio sindicado "Rick & Bubba Show" el lunes para describir lo que sucedió. Hutchinson dijo que estaba temblando de ira cuando pasó el globo y sus controladores, el sábado, durante la visita del presidente Donald Trump para ver a Louisiana State jugar contra la Universidad de Alabama.



Gritó a los manifestantes, pero luego se dio cuenta de que podrían haberlo visto, así que compró una camisa de la Universidad de Alabama para mezclarse mejor con la multitud y acercarse al globo, dijo.



Fingiendo que quería una foto con el globo, Hutchinson dijo que usó un cortador de material con una navaja afilada para cortarlo.



La caricatura naranja del pañal del presidente a menudo flota en las apariciones de Trump para protestar y burlarse del mandatario, el globo lo muestra agarrando un teléfono celular y mide más de 20 pies (6,1 metros) de altura; se quedó con una herida de 8 pies de largo (2,4 metros de largo) en su parte trasera.



Me enojo tanto porque la gente no toma una posición", dijo. "La izquierda quiere usar la religión contra ti como si no debieras actuar así, pero te diré esto: el Diablo conoce la Biblia tan bien como nosotros".