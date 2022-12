Hitler fue una vez nombrado 'Hombre del año' por TIME

Adolf Hitler: 1938

TIME explicó cuál fue quizás la más controvertida de sus elecciones así: "Hitler se convirtió en 1938 en la mayor fuerza amenazante que enfrenta hoy el mundo democrático y amante de la libertad" (2/1/39).

El ascenso de Hitler comenzó en 1919, cuando se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, que pasó a llamarse partido nazi. En dos años era el líder del partido. En 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania y pronto consolidó su poder, prohibiendo otros partidos y estableciendo un gobierno totalitario. Puso a los desempleados a trabajar en programas públicos, reconstruyó el ejército y envió a judíos, comunistas y otros a campos de concentración. El 1 de septiembre de 1939, Hitler inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. Para 1941, las tropas alemanas se habían estancado en Rusia y en 1944 los Aliados comenzaron su avance sobre Alemania. Hitler vivió sus últimos meses en un búnker de Berlín y se suicidó el 29 de abril de 1945.

LA DECLARACIÓN

Una publicación de Facebook afirma que la selección de Adolf Hitler por parte de la revista TIME como su "Hombre del año" es un ejemplo de por qué no se puede confiar en los principales medios de comunicación.

“Nunca olvides el hecho de que Adolf Hitler fue el 'Hombre del año' de la revista TIME en 1938”, dice el texto del meme sobre una imagen de Hitler. “Moraleja de la historia: los medios convencionales NO son tus amigos”, continúa a continuación.

Publicación que, se ha vuelto viral y ha sumado más de 176 mil vistas, ha provocado controversia en Facebook. Y además de generar la desinformación entre la gente al no comprender por qué Hitler en su momento apareció en la famosa revista y provoco un tremendo impacto. Para comprender todo esto es necesario regresar en el tiempo y saber las razones de TIME.

EL ANALISIS

Si bien es cierto que la revista TIME nombró a Hitler como el Hombre del Año en 1938, la publicación de Facebook implica un malentendido común sobre cómo se otorga el título.

El título es una selección de la persona o personas que ejercieron más influencia sobre las noticias en ese año, lo que no es necesariamente un honor.

Con esto se entiende que TIME otorga un lugar en su revista no necesariamente a personas buenas o ilustres sino a personajes destacados, no siempre por méritos, sino también por provocar estruendos o hacer eco en toda la tierra en malos términos. Es decir, que no siempre, los personajes que han aparecido en ella son dignos de recordarse.

Cuando AAP FactCheck se puso en contacto con respecto al reclamo de la publicación, Kristin Matzen, directora de comunicaciones de TIME, señaló varios artículos que la revista ha publicado a lo largo de los años que explican la selección de la Persona del Año.

“El criterio es 'la persona o personas que más afectaron la noticia y nuestras vidas, para bien o para mal, y encarnaron lo importante del año'”, dijo la revista en un artículo de 2014 .

“Muchas noticias son malas noticias y muchas personas que dan malas noticias son personas muy poderosas”.

Con esto Kristin explica que hasta las malas noticias, son noticia, por la huella profunda que han dejado en la humanidad y por el enorme estruendo que provoco en la historia este hecho negativo, pero que sin embargo, es inolvidable para la posteridad.

TIME ha nombrado a un Hombre o Persona del Año desde 1927 , comenzando con el aviador Charles Lindbergh . En 1999 , la revista cambió el título de Hombre del Año a “Persona del Año”.

Incluso cuando se publicó el número de la revista correspondiente en enero de 1939 , la selección de Hitler como Hombre del Año por parte de TIME estuvo lejos de ser elogiosa.

