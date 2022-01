Historias Virales: Enrique Ponce aprendió a leer a sus 92 años de edad

COLOMBIA.- Esta es la conmovedor historia de don Enrique Ponce, compartida por el canal Noticias Caracol, que a sus 92 años de edad decidió aprender a leer y a escribir, llegó al Municipio de Caldas, Antioquia, desplazado desde las amazonas.

El hombre a pesar de su avanzada edad logró realizar este desafío y descubrió que le gusta mucho leer libros.

"No es que esté ciego si no que me coge el sueño ¿entiende? Pero a mi me gusta mucho leer libros de historia”, aseguró.

Uno con el tiempo aprende más, no hay edad. A mí me gusta aprender, ver cosas nuevas, yo tengo mucha edad, pero yo quiero verme con la juventud para saber qué más puedo aprender” aseguró don Enrique.

Según el reportaje compartido por el canal local Noticias Caracol su siguiente reto es llegar a la universidad.