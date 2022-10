Hijo de Joe Biden rogó a su cuñada y amante que le diera dinero para ir a rehabilitación antes de comprar un arma y mentir en el formulario

ESTADOS UNIDOS.- Hunter Biden, el polémico hijo del presidente de EU, Joe Biden, le rogó a su cuñada, quien después se convirtió en su amante, Hallie Biden, que le diera dinero para ingresar a "rehabilitación", sólo seis semanas antes de comprar un arma de fuego y certificar en formularios federales que nunca había usado drogas o nunca haber sido adicto ellas.

El NYP menciona haber descubierto una impactante grabación de 4 minutos y 30 segundos en una copia del disco duro que Hunter Biden abandonó en un taller de reparación de computadoras de Delaware, y todo surge la misma semana en que los agentes federales dijeron que creen que tienen suficiente evidencia para acusarlo por hacer declaraciones falsas para comprar la pistola calibre .38.

En la polémica llamada telefónica del 31 de agosto de 2018, se puede escuchar al hijo del entonces futuro presidente rogándole a Hallie que le entregue los puntos de su tarjeta de crédito para pagar la “rehabilitación”.

Se negó a darle el dinero

Hallie Biden, quien comenzó a salir con su cuñado después de la muerte de su esposo, Beau Biden, en 2015, no lo creyó y se negó repetidamente a darle los puntos de su tarjeta de crédito a menos que él le dijera a dónde iba y le permitiera reservarlo a ella.

Hallie le pidió que volviera a registrarse en The View, una instalación de desintoxicación de lujo en Los Ángeles, que había dejado recientemente.

Estás siendo un imbécil. Vuelve a The View. No estás listo ahora. Ve a The View”, dijo en la grabación.

“Es mi dinero para pagar la rehabilitación… Por favor, dame mis puntos. Son míos. Me los gané. Pagué por ellos. Son mis puntos y quiero pagar la rehabilitación con ellos”, se quejó. “Literalmente me está robando. Pero me está robando. Hallie, me está robando... Son 38 mil dólares, son 842 mil puntos, los calculé y son todos mis puntos”, suplicó.

Todo olía a mentira

Cuando Hallie lo presionó para obtener detalles, Hunter se negó a nombrar el nombre de la estancia de la "rehabilitación".

“Puedo usar [los puntos] para ir al lugar, el lugar al que voy. No quiero que sepas adónde voy. Es muy importante."

Hunter luego jugó una carta familiar: su familia. Sugirió que le diera los puntos a su tío James, o su padre, pero cuando ella todavía se negó, él amenazó con mentir a su banco acerca de compras anteriores: “Voy a decir fraude en cada cosa porque son mis puntos”, advirtió Hunter.

Hallie respondió: "¡Oh, Dios mío, no me vuelvas a amenazar!".

Centro de rehabilitación

En los días previos a la llamada, Hunter Biden parece haber completado un curso de rehabilitación en The View. El centro generalmente cobra 4 mil dólares por día. Sin embargo, el tío de Hunter, Jim Biden, logró asegurarle una tarifa de ganga de 2 mil 500 dólares por día.

Su tiempo de desintoxicación no parece haber funcionado; la declaración de puntos se produjo durante un período de uso prolongado de drogas y alcohol.

Dudo en escribirte esto. Porque tu respuesta es impredecible. Pero no puedo evitar suplicarle que se mejore”, le escribió la hermana de Hunter, Ashley Biden, el 1 de septiembre de 2018. “Nuestro padre está devastado. Y su personalidad ha cambiado fundamentalmente sin ti a su lado”.

Tres días después, le envió un mensaje de texto a una prostituta: “¿Puedes comprar vodka? Te quiero [sic] desnuda y divertida lo más rápido posible”, muestran los textos del disco duro.

Se tomaron fotos y videos de Hunter Biden durmiendo con una pipa de crack saliendo de su boca un mes después, el 4 de octubre de 2018, solo ocho días antes de que comprara su arma en una tienda de Delaware.

Una pena de 10 años de prisión puede ser la menor de sus preocupaciones

Mentir en un formulario federal de compra de armas es un delito grave, con una pena máxima de prisión de 10 años. Los expertos legales dijeron que esa puede ser la menor de las preocupaciones de Hunter.

Como primer infractor, Hunter podría evitar la cárcel por completo bajo ese cargo o declararse culpable con un breve período de encarcelamiento”, dijo Jonathan Turley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

Las revelaciones de la computadora portátil de "millones supuestamente obtenidos a través del tráfico de influencias" en negocios extranjeros turbios es una preocupación mayor para los Biden, dijo.

“La laptop es un entorno rico en objetivos para cualquier fiscal”, dijo Turley. “Se necesita un tirador increíble para acertar en la carga del arma mientras se pierden otros posibles delitos”.

Los críticos del Partido Republicano dijeron que ya es hora de que los federales analicen detenidamente a Hunter.

“Hunter Biden mintió en este formulario y si no estuviera protegido por la policía, habría enfrentado cargos penales hace mucho tiempo”, dijo el representante Darrell Issa (R-California), miembro principal del Comité Judicial. “El encubrimiento de la corrupción de la familia Biden ha sido largo, fuerte y continúa hasta el día de hoy. En última instancia, siempre se ha tratado de proteger a Joe Biden, no a su familia”.

