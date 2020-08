Herederos de Leonard Cohen señalan uso de "Aleluya" en Convención Republicana; intento de politizar, dicen

LOS ÁNGELES, California.- Este viernes los herederos del renombrado cantaautor, poeta y novelista Leonard Cohen informaron que están evaluando iniciar acciones legales por el uso indebido de "Hallelujah", cuyos derechos se los lego el canadiense, durante la Convención Nacional Republicana (RNC, por sus sigla en ingles), ya que consideran un intento descarado de politizar la canción, indicó Reuters.

Luego del discurso de aceptación del presidente Donald Trump para la candidatura republicana, ayer jueves, se presentó un evento de fuegos artificiales donde Tori Kelly interpretó la referida canción. Posteriormente, una segunda versión estilo opera fue musicalizada por Christopher Macchio, tenor estadounidense.

Mediante un comunicado, los herederos del artista manifestaron estar "sorprendidos y consternados" de ambas interpretaciones, debido a que claramente rechazaron la solicitud de la RNC de llevarlo a cabo.

Por lo que, detallaron, se encuentran valorando interponer recursos legales, ante un:

Intento bastante descarado de politizar y explotar de una manera tan atroz 'Hallelujah', una de las canciones más importantes del catálogo de canciones de Cohen".

"Si el RNC hubiera solicitado otra canción, 'You Want it Darker', por la que Leonard ganó un Grammy póstumo en 2017, podríamos haber considerado la aprobación de esa canción", añadieron en el documento.

El 7 de noviembre de 2016 falleció Leonard Cohen, a los 82 años, tras un apabullante éxito en su trayectoria. “Hallelujah” es su composición más interpretada, la cual lanzó en 1984.

Lo sucedido en la Convención generó molestia en los fans del músico, quienes así lo expresaron en redes sociales.

Cabe recordar que tal hecho se suma a docenas de artistas que se han pronunciado en contra de que su obra se utilice en los eventos de Trump, aunado a cartas de desistimiento. Algunos son: Los Rolling Stones, Neil Young, Tom Petty, Rihanna, Elton John, Adele y Queen.