"He llorado su partida": Evo Morales continúa desatando pasiones en Bolivia

EL ALTO, Bolivia. — Las fotos de Evo Morales han sido retiradas del teleférico de La Paz.

Sus coloridos vagones, que cruzan desde las alturas la ciudad más importante de Bolivia, integran una de las obras más emblemáticas del exmandatario, por lo que no es casualidad que durante su gobierno mandara imprimir su imagen hasta en los boletos que emplean los miles de pasajeros que lo utilizan diariamente.

Hace casi un mes, Morales se fue. Presionado por protestas que lo señalaban por forzar su reelección con un fraude en los comicios del 20 de octubre, se vio obligado a renunciar y se exilió en México. Sin embargo, en su país su recuerdo se mantiene vivo.

“He llorado (su partida), pero hay que continuar no más”, dijo a The Associated Press una mujer de 80 años que se identifica con el mandatario, pero prefirió no dar su nombre.