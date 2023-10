Hamás critica a Biden por su apoyo 'incondicional' a la narrativa israelí y señala complicidad

Jerusalén, el 18 de octubre.- Hamás, el grupo islamista que controla Gaza, acusó en el día de hoy al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de apoyar de manera incondicional la perspectiva sionista al dudar sobre la implicación de Israel en la explosión ocurrida anoche en el hospital Al Ahli de Gaza. Según los primeros reportes, esta explosión habría resultado en la muerte de numerosas personas, aunque Israel sostiene que esa cifra está exagerada.

La insistencia del Gobierno estadounidense de adoptar la narrativa" de Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, "mediante sus mentiras y declaraciones falsas que reiteró hoy al presidente americano, es solo un esfuerzo sionista barato en su guerra de exterminio y masacres salvajes", declaró Hamás.

Así mismo, el grupo islamista acusó al Ejército israelí de "carnicería en el Hospital Bautista (Al Ahli)", y garantizo que no cree que sea "la última".

"El hecho que el presidente Biden haya adoptado completamente la narrativa de la ocupación (israelí), especialmente en lo referente al Hospital Bautista, solo confirma que el Gobierno estadounidense está ciegamente sesgado a favor de la ocupación y es un cómplice directo y un apoyo" a Israel "en esta masacre", concluye.

Por su parte, Biden está hoy de visita en Israel.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, reportó la muerte de 500 personas tras la explosión en el hospital Al Ahli. Aunque las autoridades sanitarias insistieron en que fue un bombardeo israelí, el Ejército de Israel negó su responsabilidad, afirmando que la explosión fue causada por la caída accidental de un cohete lanzado desde las cercanías por el grupo palestino Yihad Islámica.

El portavoz castrense, Daniel Hagari, explicó que la explosión más bien menor de la cabeza explosiva del cohete en el patio del hospital, que no dejó un cráter en el lugar, fue amplificada por el estallido del combustible que contiene el cohete autopropulsado. Además, aseguró que no causó daños estructurales ni derribó muros. No proporcionó cifras específicas de víctimas, pero señaló que las afirmaciones de Hamás eran exageradas.

Mencionó que, en el pasado, cohetes lanzados desde Gaza han caído accidentalmente en la zona, pero nunca han provocado daños tan graves.

El hospital Al Ahli, conocido también como Hospital Bautista debido a su afiliación cristiana previa, está actualmente bajo la gestión de la Iglesia Anglicana de Jerusalén.

