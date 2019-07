Hallan muerto a youtuber en alcantarilla de Rusia

SAN PETERSBURGO, Rusia.- Un youtuber de nombre Pavel, encargado del canal “The road to the film”, y un acompañante, fueron encontrados muertos dentro de una alcantarilla de la ciudad de San Petersburgo, en Rusia.

Al parecer, el bielorruso se encontraba en el lugar filmando un nuevo video para su canal, y era acompañado por un guía en la alcantarilla. Después de un rato de haber descendido, se perdió la comunicación con ellos.

''Los cuerpos de los dos hombres fueron descubiertos en un colector de aguas residuales en la orilla del río Karpova'' informó un medio local.

Aún se desconocen las causas del fallecimiento de los dos hombres, quienes se encontraban a cinco metros de profundidad. Por el momento, autoridades investigan el caso.

Pavel manejaba un canal de YouTube llamado “The road to the film”, el cual tenía más de 500 mil suscriptores.

En la plataforma, se ha vuelto costumbre entre los vloggers realizar videos de “exploración urbana”, donde entran a lugares “interesantes” o de “riesgo”, como construcciones abandonadas.

Esta actividad se ha convertido tendencia y ha sido criticada debido a que los youtubers ponen en riesgo sus vidas.

Un ejemplo de estos lugares abandonados que se han vuelto tendencia entre los vloggers es Chernobyl, donde ya es tratado como “sitio turístico” gracias a los youtubers.

Con información de AM y Tiempo