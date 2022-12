Hallan cuerpo enterrado en concreto en el sótano de una casa de Filadelfia

FILADELFIA.- La policía retiró un cuerpo "envuelto" en concreto del sótano de una casa de Filadelfia después de recibir un aviso de que una mujer que había estado desaparecida durante ocho años estaba enterrada allí.

La casa adosada en Burton Street, en la sección de Wissinoming de la ciudad, ha sido el foco de una investigación policial desde que recibieron el aviso la semana pasada, informó el medio WPVI, de ABC.

Dentro de la casa, los investigadores encontraron una situación de acaparamiento y pasaron dos días removiendo basura y otros escombros. Para el jueves por la noche, la policía había encontrado evidencia de restos humanos, según confirmaron fuentes policiales al medio de comunicación.

El lunes, los funcionarios finalmente pudieron llegar a los restos, que estaban enterrados bajo un pie de concreto, y tallar con cuidado el cuerpo de la mujer.

El médico forense realizará una autopsia para determinar si la persona fallecida, que aún no ha sido identificada, fue asesinada o murió por causas naturales antes de ser enterrada en el concreto.

Vecinos desconcertados le dijeron a WPVI que la familia que vivía en la casa se había ido por días.

No sabes lo que está pasando, todos estos rumores, todas estas historias”, dijo la vecina Melissa Rosario. “Les tomó mucho tiempo limpiar la casa. Es como, 'Oh, tal vez sea una mentira y tal vez no haya un cuerpo allí'. ¿Y luego escuchar que el cuerpo estuvo allí durante ocho años?..."