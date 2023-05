Hallan cadáver de enfermera de 29 años dentro del maletero de su auto luego de ser secuestrada por un conocido en Detroit

ESTADOS UNIDOS.- Una enfermera de Detroit fue encontrada muerta en el maletero de su automóvil luego de que fue secuestrada al final de su turno, y la policía está buscando a un sospechoso descrito por su familia como alguien con quien una vez salió.

Patrice Wilson, de 29 años, fue presuntamente secuestrado por Jamere Miller, de 36 años, alrededor de las 7:40 horas del sábado en el estacionamiento del DMC Detroit Receiving Hospital, informó el Detroit News.

Estaba a punto de entrar en su Lincoln Nautilus negro 2020 cuando fue secuestrada por el sospechoso, quien condujo el automóvil hacia el sur hacia la I-75 y Mack Avenue, dijo a los periodistas la capitana de policía Donna McCord.

Miller fue visto por última vez con una peluca rubia, dijeron las autoridades.

El cuerpo de la enfermera fue descubierto con una herida de bala dentro del maletero cerca de su casa en Pavilion Court en Novi cerca de la I-275, según Local 4.

Necesito que las calles hablen. Necesitamos encontrar a la persona que mató a Patrice, para que pueda tener justicia", dijo la madre de Wilson, Roslind Livingston, al medio de comunicación. "Es el Día de la Madre, y ella no está aquí para estar con su hijo. Su hijo no puede abrazarla y decir 'Feliz Día de la Madre' hoy. Eso me molesta", dijo el día de ayer.