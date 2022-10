Haití: Manifestantes rechazan intervención de tropas extranjeras; piden renuncia de Ariel Henry

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- Miles de personas han salido a las calles en Haití para manifestarse en contra de la intervención extranjera en su territorio.

Lo anterior luego de que Estados Unidos y Canadá confirmaran el lunes (ayer) la llegada de aviones militares al aeropuerto de Puerto Príncipe para combatir a las pandillas y la anarquía tras las protestas de seguridad que derivaron en violencia y saqueos.

No a los canadienses, no a los americanos. Ustedes son monstruos, no tienen soluciones”, dijo uno de los manifestantes de acuerdo con un video de Al Jazeera.