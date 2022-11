Haciendo Home Office, empleada se cae en el baño y juez lo consideró accidente laboral

ESPAÑA.- Una mujer de la ciudad de Cáceres, en España, demandó a su empresa luego de caerse en el baño mientras hacía home office, provocándose considerables lesiones.

Tras un conflicto jurídico interpuesto por la empleada del call center, el Juzgado de lo Social número 1 determinó que la caída fue un accidente de trabajo.

Antes del dictamen final, la compañía alegó que la trabajadora no se había caído mientras se encontraba sentada trabajando en la computadora como parte de sus labores asignadas como home office, reportó El Diario.

No obstante, la autoridad judicial indicó que ir al baño no puede considerarse como una actividad ajena al nexo laboral aunque el incidente tuviera lugar en una vivienda particular y no en las oficinas del negocio.

Según establece la demanda, esta mujer fue al baño dentro de su hogar y cuando salió para volver a su computadora se tropezó y cayó, lo que le causó un traumatismo en el codo y costado derecho.

Este accidente se registró en marzo de 2022 y la mujer realizaba home office desde el comienzo de la pandemia en 2020, de acuerdo con el medio español El País.

Juez determina que el home office incluye poder ir al baño

Los abogados del call center argumentaron que no se podía hablar de un “lugar de trabajo” ya que la empleada “abandonó por unos minutos” su lugar frente al computador.

El juez se vio obligado a ejemplificar que si en horario laboral, en la cocina de su domicilio, un empleado se cortara con un cuchillo, entonces sí existiría una interrupción laboral, por ir a cocinar durante el tiempo del home office.

El magistrado señaló que si este accidente hubiera ocurrido al interior de una fábrica, oficina o tienda, "nadie dudaría que se tratara de un accidente de trabajo”.

El juez finalizó que no es que se busque mejorar las condiciones de quien hace home office, “se busca evitar su desprotección”. Tras todo esto, todavía no es definitiva la sentencia, pues la empresa aún puede apelar.

Con información de El País y El Diario.