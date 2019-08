Hacen "funeral" a glaciar que desapareció en Islandia

Hoy conmemoraron al glaciar #Okjokull en Islandia.

Ellos lo han declarado muerto. Dicen que en 150 a 200 años los cientos de glaciares de Islandia desaparecerán. Aun si, muchos no entienden el impacto de contaminar, comprar cosas innecesarias, no reusar, no reciclar y no reducir pic.twitter.com/amnkYJ7SUp