Hace falta “un buen tiroteo en una escuela”, dice locutor estadounidense

ESTADOS UNIDOS.- Un locutor de radio fue despedido después de que comentara que hacía falta “un buen tiroteo en una escuela”, con el fin de interrumpir la cobertura de las audiencias de juicio político de Donald Trump.

Según informó The Washington Post, el presentador del programa “Chuck & Julie”, que se transmite en la estación de radio de Colorado 710 KNUS, Chuck Bonniwell hizo el comentario tras de criticar la cobertura de las audiencias de “impeachment” (acusación) del presidente estadounidense.

Después de la afirmación su esposa y coanfitrión, Julie Hayden, inmediatamente lo interrumpió y respondió: “No, no, ni siquiera digas eso. No nos llamen. Chuck no dijo eso”.

Posteriormente Bonniwell agregó: "(un tiroteo) en el que nadie resultaría herido", pero el daño ya estaba hecho.

Ante los desagradables comentarios, la estación de radio anunció la cancelación del programa, mismo que sería reemplazado por el programa "America First" del ex asistente de la Casa Blanca, Sebastian Gorka, a partir de este jueves.

En la cuenta de Twitter de “Chuck & Julie” escribieron: “Es difícil poner todo en palabras aquí, pero esperamos que escuches nuestros corazones. El comentario de Chuck sobre los tiroteos en la escuela fue inapropiado y si no podía decirlo lo haría”.