Gypsy Rose Blanchard sale finalmente de prisión: ¿Cuáles son sus planes?

ESTADOS UNIDOS.- Tras siete años en prisión, Gypsy Rose Blanchard finalmente ha sido liberada de prisión tras ser sentenciada a 10 años por el homicidio de su madre en 2015, tras sufrir múltiples abusos de su parte y obligarla a someterse a procedimientos médicos que realmente no necesitaba.

Pese a que todavía le quedaban un poco menos de tres años de condena, Blanchard fue elegible para salir en libertad condicional después de cumplir el 85% de su condena, por lo que, ahora con 32 años, fue liberada del Centro Correccional de Chillicothe, Ohio, este mismo jueves a las 3:30 a.m.

El caso de Blanchard ha sido tema de varios documentales y películas, incluyendo "Mommy Dead and Dearest" de HBO, "Gypsy's Revenge" de Investigation Discovery, "The Act" de Hulu y más recientemente, "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard" de Lifetime.

Del mismo modo, Penguin Random House también tiene previsto lanzar un libro electrónico escrito por Blanchard y coautores Melissa Moore y Michele Matrisciani, titulado "Released: Conversations on the Eve of Freedom".

Entre los planes personales de Gypsy se encuentra recobrar el tiempo pérdido con su padre y su esposo Ryan; sin embargo, también está decidida a conocer a una de sus idolas más grandes, Taylor Swift.

En entrevista con la revista estadounidense People, Blanchard reveló que compró boletos para el partido de los Kansas City Chiefs el próximo 31 de diciembre con el objetivo de conocer a la intérprete de "Karma", cuyo novio es el jugador Travis Kelce.