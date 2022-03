Guerra en Ucrania: Rusia paraliza envío de motores de cohetes a EU

RUSIA.-Rusia ha decidido interrumpir las entregas de motores de cohetes a Estados Unidos, en respuesta a la nueva ola de sanciones occidentales relacionadas con el conflicto en Ucrania, informó hoy jueves la corporación espacial estatal Roscosmos.

Estas entregas han sido bastante frecuentes desde mediados de la década de 1990, incluido el motor RD-180 del cohete Atlas-V", recordó el director general de Roscosmos, Dmitry Rogozin, a un programa de la televisión rusa.

Además, dijo que Roscosmos no cooperará con Alemania en experimentos conjuntos dentro del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional y los realizará de manera independiente.

Iniciadores de crisis de Ucrania deben asumir responsabilidad: Portavoz de China

Se espera que los iniciadores de la crisis ucraniana reflexionen sobre su papel en la crisis y asuman seriamente las responsabilidades que les corresponden en lugar de culpar a otros, dijo hoy jueves un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Wang Wenbin hizo los comentarios en una conferencia de prensa diaria en respuesta a un artículo de The New York Times publicado el miércoles que señala que China pidió a Rusia que no "invadiera" Ucrania sino hasta el final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Esto muestra que China tenía cierto grado de conocimiento previo sobre la planeada acción militar de Rusia, indicó el artículo.

En respuesta, Wang dijo que el informe es pura información falsa. "Este tipo de distracción y desviación de la culpa es despreciable. Está muy claro cómo ha evolucionado la cuestión ucraniana hasta este punto. Todos sabemos cuál es el meollo del problema", sostuvo.

George Kennan, ex embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, ha sido citado recientemente en la prensa internacional al aconsejar a la administración en la década de 1990 de que la continua expansión de la OTAN hacia Rusia sería el error más fatal de la política estadounidense, señaló Wang.

Lamentablemente, el Gobierno estadounidense no escuchó", añadió Wang.

Thomas Friedman, un renombrado experto estadounidense en cuestiones internacionales, publicó recientemente un artículo en el que señaló que el Gobierno de Estados Unidos debe asumir una considerable responsabilidad por el deterioro de las relaciones con Rusia causado por su grave error de dar luz verde a la expansión de la OTAN, indicó Wang.

"Se espera que los iniciadores de la crisis reflexionen sobre su papel en la crisis de Ucrania, asuman con seriedad las responsabilidades que les corresponden, y tomen medidas en términos reales para distender la situación y resolver los problemas, en lugar de culpar a otros", agregó.