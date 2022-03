Guerra en Ucrania: Exmilitar colombiano, cuenta como sobrevivió a un bombardeo ruso tras enlistarse de forma voluntaria

KIEV, Ucrania.- Desde el comienzo de la guerra el pasado 24 de febrero Rusia ha realizado muchos bombardeos con lo que ha conseguido un lento, pero seguro avance sobre el territorio Ucraniano.

A pesar de estar en contra de la invasión, los países europeos y demás potencias mundiales han reaccionado de una manera un tanto pasiva, optando por la guerra comercial, aplicando sanciones económicas a Rusia y deteniendo operaciones de grandes empresas en su territorio.

Te puede interesar: ¿Quien es 'Jota Pe Hernández', el youtuber que llegó al senado de Colombia?

Tras el estallido del conflicto, Ucrania ha invitado a personas de todas las nacionalidades a sumarse a la resistencia, tal es el caso de Martín Ríos que sin pensarlo dos veces se sumó a la defensa de aquel país.

Martín Ríos, exmilitar colombiano, contó su historia para la cadena colombiana Noticias Caracol sobre cómo sobrevivió al bombardeo sobre la base militar de Yarvooriv.

Yo sentí el impacto, porque se movió todo el edificio, literal se movió. Me levanto, yo estaba en bóxer, me puse las botas, un esqueleto, me tercié el fusil y saqué a mi compañero”, comenzó en su relato.

Agregó que al ver que todos salían corriendo él hizo lo mismo, luego tras el impacto de un misil que lo lanzó hacia un charco cayó inconsciente, tras unos 35 segundos pudo reincorporarse y se preparó para un posible ataque por tierra de las fuerzas rusas.

Me integro al bosque para correr y salvaguardarme en alguna trinchera, algún hueco que encuentre, y lo siguiente es que siguen llegando misiles. Me encuentro una americana que estaba perdida en el bosque, en shock, no sabía para dónde coger. Me tocó la manoterapia, darle un cachetadón para que reaccionara, ahí ya me arrojo con ella porque venía uno (misil) y nos tocó botarnos", aseguró el combatiente.