Guerra en Ucrania: El parlamento de la UE nombra a Rusia un "patrocinador estatal del terrorismo", pero no detendrá los misiles

GINEBRA.-El parlamento de la UE ha declarado a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. La resolución mayormente simbólica, que fue aprobada por 494 votos a favor y 58 en contra el 23 de noviembre, no tiene consecuencias particulares en el mundo real, pero refleja la condena de los eurodiputados a la “destrucción física deliberada de la infraestructura civil y el asesinato masivo de civiles ucranianos con el objetivo de eliminar el pueblo ucraniano”.

El parlamento instó a los 27 estados miembros de la Unión Europea a adoptar la designación “con todas las consecuencias negativas que esto implica”.

Agradeciendo a la UE esta medida, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, resumió la situación en dos frases: “Hoy, el parlamento europeo reconoció a Rusia como un estado terrorista… Y luego Rusia demostró que todo esto es cierto al usar 67 misiles contra nuestros infraestructura, nuestra red de energía y la gente común”.

El miércoles 23 de noviembre comenzó con un ataque con misiles rusos en una sala de maternidad en un hospital en el sur de Ucrania, que mató a un bebé recién nacido. Fue el último de casi 700 ataques registrados a instalaciones médicas durante la invasión de nueve meses.

Por la tarde, los rusos respondieron con el lanzamiento de 70 misiles y cinco drones de ataque. La defensa aérea de Ucrania derribó 51 de los misiles y todos los drones suministrados por Irán. Pero los que alcanzaron los objetivos dejaron sin electricidad en todo el país.

Ucrania ya estaba sin la mitad de su red eléctrica debido a las oleadas de ataques rusos desde el 10 de octubre. Tres plantas nucleares fueron desconectadas, uniéndose a la planta de energía nuclear Zaporizhia ocupada por Rusia, la más grande de Europa, que cerró en septiembre.

Diez personas murieron en Ucrania, siete solo en la región de Kyiv. Tres murieron cuando se destruyó un edificio residencial de dos pisos. El número de víctimas habría sido mayor si un jardín de infancia en la planta baja no hubiera sido evacuado cuando sonaron las sirenas antiaéreas.

Zelensky resumió la situación en su discurso ante el consejo de seguridad de la ONU: “No podemos ser rehenes de un terrorista internacional… Cuando tenemos la temperatura bajo cero, y decenas de millones de personas sin suministro de energía, sin calefacción, sin agua, esto es un evidente crimen de lesa humanidad”.

Simbolismo y sustancia

Por sí sola, la designación del parlamento europeo del “estado terrorista” ruso es más simbólica que sustantiva. Los eurodiputados no tienen autoridad para añadir a las sanciones internacionales a Moscú, las investigaciones sobre los crímenes de guerra rusos o el apoyo financiero y militar a la resistencia de Ucrania.

Pero es un símbolo poderoso que agrega sustancia. Durante meses, el gobierno de Zelensky ha buscado la designación. Ahora, mientras Ucrania enfrenta la posibilidad de un duro invierno y el intento de Putin de quebrantar a su pueblo privándolo de calor y agua, se les ha asegurado a los ucranianos que Europa está observando.

Residente local Tetiana Reznychenko, 43, (R) llora en la ciudad ucraniana de Horenka, severamente dañado por luchar en los primeros días de la invasión rusa, 19 de noviembre del 2022. REUTERS/Gleb Garanich

La resolución también pide a la UE que establezca el "marco legal adecuado" para agregar a Rusia a una lista oficial de estados terroristas, y se ha pedido a los estados miembros que procedan con sus propias medidas. Cinco países de la Unión Europea (Polonia, la República Checa, Letonia, Lituania y Estonia) ya han etiquetado a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo.

Derrotar a putin

El alcance de las restricciones adicionales sobre Moscú aún está por determinarse. Los miembros de la UE están debatiendo el nivel del precio máximo que se impondrá al petróleo ruso. Se piensa que Hungría podría ser un impedimento para nuevas sanciones, ya que su presidente, Viktor Orbán, es amigo de Vladimir Putin. Pero incluso el refuerzo de las medidas existentes es una poderosa declaración política que se suma al aislamiento del Kremlin.

Una de las muchas apuestas fallidas de Putin en esta invasión fue que podía obtener el apoyo de otros países a través de la propaganda, la desinformación, la presión y la negociación. Ese apoyo ahora se limita en gran medida a los drones "kamikaze" de Irán, las municiones de Corea del Norte y la lealtad del estado vasallo vecino de Putin, Bielorrusia.

En la cumbre del G20 la semana pasada, Xi Jinping de China distanció aún más a Beijing de los ataques del Kremlin y Narendra Modi de India se quedó en la valla, ofreciendo solo declaraciones anodinas sobre la "diplomacia".

Mientras tanto, no hay señales de que la asistencia internacional a Ucrania se esté relajando. En medio de los ataques con misiles, países desde Suecia hasta Alemania se han comprometido a suministrar sistemas de defensa aérea y municiones. A principios de este mes, EU anunció otros 400 millones de dólares (330 millones de libras esterlinas) en ayuda militar, incluidas armas, municiones y equipos de defensa aérea. Por primera vez, el Reino Unido está suministrando helicópteros.

Putin se enfrenta ahora a la derrota en el campo de batalla. Desde agosto, las contraofensivas ucranianas han recuperado territorio en el noreste y el sur, con la liberación de ciudades estratégicas como Izyum, Lyman y, más recientemente, Kherson. Los ataques han destruido o degradado las bases, los depósitos de municiones, la logística y las rutas de suministro de Rusia.

La “anexión” de cuatro provincias de Ucrania, dos en el este y dos en el sur, por parte de Putin, ahora está hecha jirones. La pregunta ya no es si Rusia puede retener las áreas que se apoderó este año, sino si Ucrania recuperará territorio —en partes de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este y Crimea en el sur— ocupado por Moscú y sus representantes desde 2014.

Entonces, la última esperanza del Kremlin son los ataques de invierno, incluso cuando sus reservas de misiles se están agotando y depende de Irán para los drones. Antes de la primavera, tiene que romper el pueblo ucraniano, o al menos el apoyo a las personas de fuera de Ucrania.

La designación de Rusia como “terrorista” no detendrá los misiles. Pero a medida que los ucranianos reparan y se recuperan cada vez, es el marcador necesario de que Putin, el Kremlin y sus aliados no tendrán un espacio político ilimitado para sus ataques, y no escaparán a la responsabilidad cuando esos ataques finalmente fracasen.

Artículo original publicado en The Conversation