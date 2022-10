Guerra de Ucrania: la última votación de la ONU muestra que el mundo quiere que termine el conflicto, pero no puede ponerse de acuerdo sobre cómo evitar que Putin se vuelva nuclear

ONU.-Cada vez que las Naciones Unidas se reúnen para debatir y votar sobre la invasión rusa de Ucrania, se hace más evidente que la gran mayoría de la comunidad internacional condena la invasión y quiere que el conflicto termine. Pero lo que también está quedando claro es que el mundo está irremediablemente dividido en cuanto a cómo poner fin a la guerra.

La última votación en la Asamblea General de la ONU vio una clara condena de la anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia y una demanda de la retirada de todas las fuerzas de ocupación. El proyecto de resolución inicial fue patrocinado por 43 estados miembros y finalmente apoyado por 143. Aparte de Rusia, solo otros cuatro países votaron en contra de la resolución: Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria.

Así que está claro que la invasión de Rusia a Ucrania tiene un apoyo internacional insignificante. Pero donde el consenso internacional es crucialmente insuficiente es en relación con cómo debe responder la comunidad internacional. La cuestión clave parece ser si, y bajo qué condiciones, Moscú y Kyiv deben iniciar negociaciones. Esto se desprende claramente de las declaraciones realizadas antes y después de la votación.

China, India y Sudáfrica, que se abstuvieron en la votación, expresaron su preocupación porque la resolución descuidó las consecuencias más amplias de la guerra y no fue propicia para encontrar una solución política. Brasil, aunque votó a favor, se hizo eco de estos sentimientos. Su representante expresó la decepción del país porque la “propuesta de incluir un mensaje claro instando a las partes a cesar las hostilidades y entablar negociaciones de paz no se incluyó en el borrador”.

Sentimientos similares a favor de la necesidad de encontrar una solución diplomática fueron expresados por la mayoría de los demás países del sur global que tomaron la palabra. En cuanto a la votación, los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) liderada por China se abstuvieron (China, India, Pakistán, Irán y los estados de Asia Central) o votaron en contra (Rusia y Bielorrusia).

En claro contraste, los delegados occidentales se centraron en las violaciones de Rusia de la carta de la ONU y los principios clave del derecho internacional. Como dijo la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield: “la única forma de traer la paz es que la comunidad internacional muestre lo que no tolerará”.

Dilema diplomático

El problema, por tanto, es este. Ningún país ha reconocido las anexiones de Rusia, ya sea de Crimea en 2014 o de las regiones de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia en 2022. Casi ningún país ha mostrado su apoyo a la campaña militar cada vez más brutal de Rusia en Ucrania. Sin embargo, la comunidad internacional no está lo suficientemente unida para poner fin a la guerra, ya sea obligando a Rusia a cesar su campaña militar y retirar las tropas de Ucrania o facilitando un acuerdo negociado para poner fin a la guerra.

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa tras su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en Moscú, Rusia. 26 de abril de 2022. Maxim Shipenkov/Pool vía REUTERS

Mientras países como China e India se nieguen a exigir que Rusia ponga fin a su ocupación de Ucrania, y mientras Ucrania y sus patrocinadores occidentales insistan en no negociar con Rusia hasta entonces, el impasse resultante permitirá que Putin siga escalando en Ucrania.

Peligro de escalada

Es importante destacar que también hay señales de que el presidente ruso puede subir la apuesta más allá de Ucrania. Esto podría incluir ataques clandestinos a infraestructuras críticas, como el del gasoducto Nord Stream 2, o a cables de datos submarinos y ataques cibernéticos dirigidos a servicios y servicios públicos en países que apoyan a Ucrania.

Incumplir el acuerdo negociado por Turquía y la ONU que permite a Ucrania exportar granos sería otra palanca que Putin podría usar. Y nuevamente hay señales de que Bielorrusia podría ser arrastrada a la guerra de Rusia.

Darle a Putin espacio y tiempo para escalar, por lo tanto, presenta un problema. Y a medida que los intentos de Putin de cambiar el rumbo de una guerra que claramente no está ganando dan pocos frutos, aumenta el peligro final de una confrontación total con Occidente y de un Armagedón nuclear.

La OTAN, la UE y el G7 han redoblado su apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia. A pesar de lo importante que es este apoyo occidental, podría decirse que ha dado forma a las percepciones de Putin sobre cuáles son sus opciones: seguir escalando y amenazando con una mayor escalada hasta que Occidente vea un acuerdo entre Kyiv y Moscú como el mal menor y se presione a Ucrania para que negocie algo. eso ofrece a Putin una salida para salvar las apariencias.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habla durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 16 de septiembre de 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Putin ha logrado hasta ahora evitar el surgimiento de una verdadera coalición internacional contra la guerra. Este es solo un síntoma de un problema más amplio: la narrativa ucraniana y occidental sobre la guerra ilegal de Rusia no es aceptada universalmente. Esto no se debe a que esté mal, sino a que no se ajusta a las agendas de todos. Reducir la influencia occidental sigue siendo popular entre los autócratas temerosos de la democracia.

La falta de condena absoluta por parte de los miembros de los Brics y la SCO muestra las limitaciones del enfoque occidental. El simple hecho de mantener el apoyo a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia claramente no es suficiente para obligar al Kremlin a retirarse del territorio ucraniano ocupado y limitar el aventurerismo militar ruso en el futuro.

A esta estrategia de contención proactiva de Rusia se le puede atribuir el haber permitido a Ucrania enfrentarse a Rusia. Pero para asegurar la restauración total de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, el enfoque de Occidente debe complementarse con una estrategia diplomática más completa y matizada que frustre los esfuerzos rusos para ganar puntos entre sus compañeros autócratas. La última votación de la ONU es una indicación de que se están realizando esfuerzos en esta dirección: Arabia Saudita y los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo votaron a favor de la resolución.

Pero, sobre todo, lo que se requiere es un compromiso más constructivo con China, quizás el único otro actor crítico que puede obligar a Putin a salir. Cuanto antes suceda esto, más podrá provenir de una posición de relativa fuerza porque, dadas sus ramificaciones globales, en la guerra de Ucrania, el tiempo ya no está del lado de nadie.

Artículo original publicado en The Conversation