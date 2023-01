Guerra Rusia-Ucrania: Por qué Alemania se demoró en suministrar tanques Leopard a Ucrania

BERLÍN.-La decisión de proporcionar tanques pesados a Ucrania en cantidades significativas constituye un cambio radical en el apoyo militar occidental a Ucrania. Por primera vez, los países occidentales están brindando capacidades ofensivas sustanciales para apoyar una gran campaña para recuperar el territorio perdido.

La decisión ha tardado en llegar. Pero durante algunos meses, el canciller alemán Olaf Scholz se resistió a la decisión de enviar tanques Leopard 2 de fabricación alemana a Ucrania. Incluso la reunión de la OTAN celebrada en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania el 20 de enero para discutir el tema terminó sin una decisión, para gran frustración del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y algunos de los otros aliados occidentales de Kyiv.

Además del temor generalizado a una escalada, hubo mucha discusión pública sobre la aversión de Alemania a involucrarse en un conflicto armado (comprensible dada su historia del siglo XX) y las esperanzas de Berlín de reconstruir eventualmente las relaciones con Moscú.

Pero esta no es toda la historia. Scholz es muy consciente de la dependencia de Alemania de los EU para su seguridad. Por lo tanto, solo tomaría una decisión tan importante con la clara aprobación de los EU y, lo que es más importante, con evidencia de que los EU participarían en un acuerdo similar para suministrar sus propios tanques. Hasta esta semana, EU se mantuvo firme en que no enviaría tanques Abrams a Ucrania, diciendo que no eran aptos para las condiciones de guerra allí. Sin embargo, luego EU cambió de opinióny dijo que sí enviaría tanques.

El otro problema de Alemania son sus existencias relativamente bajas de tanques Leopard 2 (alrededor de 320 para todas las necesidades de defensa de Alemania por debajo de los 4000 tanques de batalla principales durante el período de la guerra fría). Preparar su stock existente para la batalla llevará algún tiempo. Pero el problema subyacente es que los alemanes temen que si los diversos estados europeos que han comprado tanques Leopard 2 de Alemania los suministran a Ucrania, es posible que opten por reemplazar sus propios inventarios con equipos estadounidenses.

Esto destruiría un mercado de exportación masivo para Alemania, ya que el país exportó 2399 carros de combate entre 1992 y 2010. De hecho, esto ya está en progreso, ya que Polonia anunció la compra de 116 tanques M1A1 Abrams con equipo asociado con entrega a partir de este año en un acuerdo por valor $ 1.4 mil millones de dólares (£ 1.13 mil millones).

Inevitablemente, también ha habido algo de política interna alemana involucrada. Asegurar el acuerdo requirió la renuncia de la anterior ministra de defensa alemana, Christine Lambrecht, quien se oponía fuertemente a permitir que los Leopards se usaran en Ucrania. Su reemplazo, Boris Pistorius, está a favor y cuenta con el respaldo de la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, y el vicecanciller, Robert Habeck.

FOTO DE ARCHIVO: El canciller alemán Olaf Scholz pronuncia un discurso frente a un tanque Leopard 2 durante una visita a una base militar del ejército alemán Bundeswehr en Bergen, Alemania, 17 de octubre de 2022. REUTERS/Fabian Bimmer/Fotografía de archivo

Mientras tanto, en Washington, la intensa actividad diplomática del secretario de defensa de EU, Lloyd Austin, persuadió al presidente Joe Biden para que se comprometiera a enviar 31 tanques de batalla Abrams M1 a Ucrania. Esto fue en parte una palanca para persuadir a Alemania de que cambiara de opinión sobre el envío de sus Leopards. Inicialmente, Alemania proporcionará 14 tanques Leopard 2A6 de su inventario, con el objetivo de proporcionar finalmente 112 en total.

Alemania entregará la versión más moderna del Leopard 2, que se considera el tanque más capaz del mundo moderno, excepto el M1 Abrams de EU. Polonia ha prometido otros 14 y Noruega enviará repuestos y hasta ocho unidades. Entre ellos, diferentes países europeos tienen un total de unos 2000 tanques Leopard 2. Ucrania está buscando 300 tanques en total; hasta ahora, se han comprometido 105 para su entrega en los próximos meses.

Cada uno de los tres tipos de tanques que recibirá Ucrania requiere una capacitación muy diferente, con diferentes cadenas de suministro para el mantenimiento y las operaciones. Una vez integrados, estos tanques se combinarán con otras modernas máquinas de combate de gama alta suministradas por los aliados occidentales para formar una formidable fuerza blindada.

Agregar aviones

Mientras tanto, el tema del suministro de aviones vuelve a estar en discusión. Ucrania está presionando por el suministro de aviones de combate F-16 y el fabricante Lockheed Martin ha anunciado que está aumentando la producción. Este parece ser el próximo gran tema en la agenda. Los Países Bajos han declarado que están dispuestos a suministrar F-16 si se les solicita y otros países europeos están explorando la idea de suministrar a Kyiv sus existencias existentes de aviones de la era soviética a cambio de reabastecerse con los F-16 estadounidenses.

Sin embargo, los expertos militares tienen dudas, favorecen las defensas aéreas móviles basadas en tierra en lugar de los costosos aviones de ala fija e insisten en que cualquier intento de Ucrania de obtener la superioridad aérea sería un error costoso.

Washington también ha dejado claro que Ucrania necesita cambiar sus tácticas operativas. Altos funcionarios de defensa y seguridad nacional de EU se reunieron con Zelensky para sugerir formas de pasar de batallas de desgaste prolongadas, como la que se desarrolla con un costo enorme en hombres y municiones en Bakhnut, en la región de Donbas, a una guerra mecanizada mucho más rápida del tipo que llevó a Ucrania al éxito en sus contraofensivas de otoño.

Las entregas tardarán meses

El suministro de tanques capaces de ese tipo de guerra de maniobra rápida está diseñado para ayudar a Ucrania a hacer ese cambio. El problema es que no se sabe cuándo estarán disponibles las nuevas brigadas blindadas. Incluso las primeras entregas tardarán varios meses, y los tanques estadounidenses probablemente no lleguen hasta el otoño.

Por lo tanto, un cambio de estrategia puede no ser factible a tiempo para una ofensiva de primavera: Washington ahora parece resignado ante la perspectiva de un conflicto prolongado.

El Kremlin restó importancia a la decisión de enviar tanques pesados a Ucrania como un "plan perdedor", aunque el embajador ruso en Alemania, Sergey Nechaev, lanzó una nota de advertencia, condenando la decisión alemana como "altamente peligrosa" y afirmando que "lleva el conflicto a un nuevo nivel de confrontación”.

A pesar de esta nota desafiante, los planificadores de guerra de Rusia serán conscientes de que sus posiciones en Ucrania se verán sometidas a una mayor presión en los próximos meses. No habrán pasado por alto el mensaje de que la renuencia inicial de la OTAN a utilizar sus considerables activos militares para apoyar a Ucrania está disminuyendo, y Rusia no puede contar con el cansancio occidental de la guerra para cambiar el rumbo a su favor.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Christoph Bluth, profesor de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Universidad de Bradford.