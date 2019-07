Guatemala niega intención de ser Tercer País Seguro

GUATEMALA.- Una reunión en Washington entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo guatemalteco Jimmy Morales, que supuestamente giraría sobre la posible designación de un acuerdo de “tercer país seguro” para los solicitantes de asilo, fue aplazada, informó el domingo la presidencia de Guatemala.

El encuentro será reprogramado debido a que la Corte de Constitucionalidad aún no ha emitido un fallo respecto a las apelaciones legales interpuestas para evitar que Morales acceda a las peticiones de Trump, señaló la presidencia. La reunión iba a realizarse el lunes.

“Debido a especulaciones surgidas y las acciones legales interpuestas, admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte”, agregó la presidencia.

“El Gobierno de la República reitera que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro”.

Se seguirá conversando sobre otros asuntos bilaterales de interés público, añadió.

Un acuerdo de “tercer país seguro” significaría que los salvadoreños, hondureños y personas de otras partes del mundo que ingresen a Guatemala tendrían que solicitar asilo ahí y no en la frontera con Estados Unidos, lo que podría aliviar la presión migratoria con la que lidia Washington y otorgarle a Trump una concesión que presumiría como victoria.

Los críticos han dicho que Guatemala no tiene los recursos para ayudar a los migrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a Estados Unidos, cuando miles de sus propios ciudadanos han salido del país tan sólo en lo que va del año.

Las autoridades estadounidenses señalan que la posibilidad de “tercer país seguro” continúa sobre la mesa, aunque no se ha concretado. Sin embargo, el gobierno guatemalteco indicó que no pretende llegar a ese acuerdo.

La Corte de Constitucionalidad se reuniría el domingo con el fin de determinar si acepta los amparos para prohibir que Morales, la canciller Sandra Jovel y el ministro del Interior Enrique Degenhart firmen el acuerdo.

Alfredo Brito, secretario de comunicaciones de la presidencia, dijo a The Associated Press que aún no existe una nueva fecha para el encuentro entre Morales y Trump.