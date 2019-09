Guardia Costera contacta a 4 tripulantes atrapados en barco volcado en Georgia

S T. SIMONS ISLAND, Georgia.- La Guardia Costera de los Estados Unidos dice que los rescatistas perforaron el casco de un buque de carga volcado y se pusieron en contacto con cuatro miembros de la tripulación desaparecidos atrapados dentro.

El teniente Lloyd Heflin le dice a The Associated Press que el contacto se produjo el lunes por la mañana después de que los rescatistas descendieron por el costado del barco.

Heflin dice que "la primera indicación es que están a bordo y que están bien".

Él dice que el equipo de rescate inicial se ha enfrentado a una barrera del idioma al comunicarse con los miembros de la tripulación surcoreana. Heflin dice que los rescatistas están tratando de descubrir la forma más segura de sacarlos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dice que cuatro miembros de la tripulación están en la sala de máquinas de su buque de carga volcado a la espera de la ayuda de un equipo de rescate de la Guardia Costera de Estados Unidos.

La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores también dice que el incendio que impidió un intento de rescate ahora se extingue. El teniente de la Guardia Costera, Kit Pace, dijo el lunes que los rescatistas pudieron abordar el barco.

La declaración dice que 10 surcoreanos, 13 filipinos estaban a bordo, junto con un piloto de puerto estadounidense, cuando el Golden Ray comenzó a inclinarse en el canal de envío. La compañía Hyundai Glovis utiliza el Puerto de Brunswick de Georgia para enviar vehículos Kia y Hyundai junto con otros autos.

La Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a 20 personas, pero el fuego y la inestabilidad del barco volcado les impidió aventurarse en el interior.

La declaración del ministerio dijo que algunos de los surcoreanos desaparecidos "aparentemente respondieron tres veces" después de que el personal de la Guardia Costera golpeó el casco. Un portavoz de la Guardia Costera dijo a The Associated Press el lunes que los rescatistas escucharon ruidos pero no pueden confirmar que fueran signos de vida sin entrar al barco volcado.