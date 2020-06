Graban brutal pelea entre un policía y un latino en un Walmart Florida

FLORIDA.-Un hombre de 44 años fue acusado de agresión contra un agente de la ley después de un enfrentamiento en Walmart.

Pero un testigo dice que fue el oficial fuera de servicio quien lanzó los primeros golpes.

La confrontación violenta entre un oficial de la Oficina del Sheriff de Jacksonville y Yoel Rodríguez fue captada en un video de un teléfono celular. Cuando todo estuvo dicho y hecho, fue Rodríguez quien quedó ensangrentado y llevado a la cárcel.

Sucedió el domingo por la noche de la semana pasada en el Walmart dentro del River City Marketplace.

El testigo ocular informó que él estaba esperando en la misma fila que Rodríguez y su esposa, por lo que vio cómo sucedió todo.

La esposa de Rodríguez estaba en la fila para pagar cuando éste regresó a la tienda para buscar otro producto.

Según el testigo, algunos empleados de Walmart se acercaron a Rodríguez para decirle que la tienda estaba cerrada y que no podía seguir comprando. Sin embargo, Rodríguez no entendía lo que le decían porque no hablaba inglés.

En ese momento, los trabajadores le llamaron a un policía fuera de servicio para que hablara con Rodríguez.

"Si supiera algo de inglés, habría sido dicho una o dos palabras", señaló el testigo.

"No sé exactamente qué dijo el policía, pero creo que le estaba diciendo que tenía que irse. No iba a poder pagar sus cosas. Y me dijo: 'Solo tengo que pagar. solo necesito pagar '', declaró el testigo.

"Y luego el policía siguió intentando agarrarlo del brazo y dijo: 'no me toques. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me tocas? No me toques'. Y el policía simplemente respondió y lo golpeó en la nariz ".

Sobre Yoel Rodríguez, se informó que no presenta antecedentes penales, sin embago, ahora deberá enfrentar varios cargos, entre ellos resistencia a las autoridades, pese a que recibió un trato violento por parte del agente.