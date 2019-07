Preparan a mexicanos para redadas masivas en EU

Para hacer frente a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar a cabo redadas y deportaciones en contra de inmigrantes este domingo, el gobierno de México instruyó a sus 50 consulados y sedes diplomáticas en ese país —que sí laborarán este fin de semana— a utilizar su fondo de contingencia, que es, en promedio, de 2 millones de dólares.

Además, activó un equipo de 400 abogados y reforzó la campaña Conoce tus Derechos para evitar violaciones a las garantías y derechos de los connacionales en la Unión Americana. Esta campaña, además de informar sobre cómo proceder ante una eventual detención y conocer las garantías que amparan a los mexicanos en el exterior, hace hincapié en la necesidad de tomar medidas preventivas como designar a tutores si las familias son separadas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo en un comunicado, tras el anuncio de las posibles deportaciones: “Para atender las emergencias que se deriven de las acciones emprendidas por las autoridades de ese país y que requieran de la utilización de recursos para atender en la medida de lo posible a los connacionales afectados, esas representaciones podrán hacer uso del Fondo de Contingencia”.

Esos recursos son para atender hechos emergentes derivados de requerimientos imprevistos: situaciones de conflicto, desastres naturales o cualquier otra situación no prevista y que requiera erogaciones no contempladas en el presupuesto.

Los consulados de México en Estados Unidos, principalmente en las regiones que tienen la mayor amenaza, reforzaron los talleres y pláticas para connacionales, en las que dan tips sobre cómo reaccionar si aparece un agente migratorio en sus casas.



Los cónsules y personal de protección dedicaron tiempo a dar entrevistas a medios de habla hispana para lograr que el mensaje llegue a los mexicanos. Además, se dio la instrucción a los consulados de realizar un mayor número de visitas a centros de detención con el fin de ubicar personas y familias mexicanas.



Según cifras del gobierno de Estados Unidos, más de un millón de migrantes en ese país cuentan con orden de deportación.



Trump dijo que después del 4 de julio empezarían redadas masivas en ciudades como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver. Después pospuso las acciones, pero ayer confirmó que se llevarán a cabo este domingo.

Los consulados de México en Estados Unidos redoblaron las pláticas que ofrecen a los connacionales., tuiteó la cónsul de México en Los Ángeles.



Además, existe difusión en redes sociales sobre el papel que desempeña el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM), un centro de llamadas al que los connacionales se pueden comunicar.



El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, convocó a distintas “reuniones comunitarias” en las que se dan a conocer los servicios que existen. Los consulados mexicanos también utilizan los hashtag en Twitter: #NoOpongasResistencia, #ConoceTusDerechos, #ProtecciónConsular y #PasaLaVoz #CIAM.



AMLO: no habrá imprevistos. Ante el anuncio de las redadas de este domingo en suelo estadounidense, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que no podrían realizarse porque la República está cumpliendo con el plan migratorio para disminuir el flujo de migrantes. “Es algo que puede pasar, pero no está confirmado y si se diera [el caso] tenemos mecanismos de protección a nuestros paisanos y a los migrantes”, afirmó.