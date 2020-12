Gobierno de China censura y condena a prisión a periodista que informó de coronavirus en Wuhan

CHINA.- A cuatro años de cárcel fue condenada por un tribunal de Shangai, una periodista china independiente que informó desde Wuhan sobre el coronavirus.

Zhang Zhan, de 37 años, fue declarada culpable de “provocar peleas y causar problemas”, informaron sus abogados defensores, delitos que suelen achacar a disidentes y activistas de derechos humanos.

Según CNN, Zhang Han viajó a China a principios de febrero para informar sobre ella pandemia y los intentos posteriores de contenerla en un momento cuando también el Gobierno comenzó a controlar los medios de comunicación.

Durante más de tres meses, documentó fragmentos de la vida bajo confinamiento en Wuhan y la dura realidad que enfrentaban sus residentes, con hospitales desbordados y tiendas vacías.

Pero sus publicaciones pararon en mayo, para luego revelarse que había sido encarcelada a 640 kilómetros de su lugar de residencia.

Zhang es una de los varios reporteros independientes que han sido detenidos o desaparecidos en China desde el comienzo de la pandemia; las autoridades tomaron medidas drásticas contra la cobertura del virus.

China es el país del mundo que más periodistas encarcela, según Reporteros sin Fronteras (RSF) destacó CNN, y controla estrictamente a la prensa local mientras bloquea la mayoría de los medios de comunicación extranjeros a través del gran “Cortafuegos”, su vasto aparato de censura y vigilancia en línea.

En marzo, China expulsó a periodistas de The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, en un movimiento sin precedentes contra la prensa extranjera.