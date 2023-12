Globos de Oro 2024: estos son los nominados a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

Warner Bros Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, es el mayor éxito de taquilla de 2023.

Barbie y Oppenheimer lideran las nominaciones a los Globos de Oro 2024, con nueve y ocho nominaciones respectivamente.

Killer of the Flower Moon ("Los asesinos de la luna") y Poor Things ("Pobres criaturas") también están entre las grandes competidoras, con siete nominaciones cada una.

Entre los actores nominados figuran Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy y Da’Vine Joy Randolph.

La ceremonia tendrá lugar en Los Angeles, el 7 de enero.

La serie Succession encabeza las nominaciones para la TV con nueve en total, incluyendo mejor serie dramática.

Otras series nominadas son Only Murders in the Building ("Solo asesinatos en el edificio"), The Diplomat ("La diplomática"), The Morning Show y The Crown.

La película surcoreana Past Lives ("Vidas pasadas") es la cinta con más nominaciones en la categoría de películas de habla no inglesa, con cinco nominaciones en total.

Las nueve nominaciones de Barbie incluyen a Margot Robbie como mejor actriz en un musical o comedia, Ryan Goslin como mejor actor de reparto y Greta Gerwig como mejor directora.

Tres de las nueve nominaciones de la película son por mejor canción original (Dance The Night por Dua Lipa, I’m Just Ken por Ryan Gosling y What Was I Made For? por Billie Eilish.

Getty Images "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy (en la foto) tiene ocho nominaciones.

Oppenheimer está nominada por logros cinematográficos y de taquilla, una nueva categoría introducida para la ceremonia de 2024 que tiene como objetivo dar más reconocimiento a las películas populares entre el público.

Christopher Nolan está nominado a mejor director, mientras que Emily Blunt también ha sido nominada por su papel secundario en la película.

Cillian Murphy es uno de los seis nominados a mejor actor de drama por su papel en la película biográfica sobre J. Robert Oppenheimer.

Otros nominados en la categoría incluyen a Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin y Andrew Scott por All of Us Strangers ("Todos somos extraños"), que se estrenará en enero.

En las categorías de TV, Elizabeth Debicki (The Crown), Rosamund Pike (Saltburn) y Meryl Streep (Only Murders In the Building) fueron nominadas a mejor actriz de reparto.

Getty Images Meryl Streep está nominada por su papel en “Only Murders In the Building”.

Con 33 en su haber, Streep ostenta el récord al mayor número de nominaciones a los Globos de Oro.

Taylor Swift también recibió su quinta nominación, esta vez en la nueva categoría de taquilla por Taylor Swift: The Eras Tour. Sus nominaciones anteriores fueron todas por mejor canción original.

La otra nueva categoría añadida para 2024 es comedia stand-up.

Ricky Gervais, Trevor Noah y Amy Schumer están entre los nominados.

En cuanto a distribuidores, Netflix lidera las nominaciones con 28 en total: 13 por películas y 15 por shows de TV. HBO I Max tiene el mayor número de nominaciones para TV: 17 en total.

Aún no se ha anunciado quien presentará la ceremonia. Animadores pasados incluyen a Ricky Gervais, Jerrod Carmichael, Seth Myers, y Tina Fey y Amy Poehler.

BBC

