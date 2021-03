Globos de Oro 2021 y Chadwick Boseman: el conmovedor discurso de la viuda del actor al recibir el premio póstumo para su esposo

La inusual entrega de los Globos de Oro, que se realizó este domingo en una gala marcada por las intervenciones en Zoom, el distanciamiento social y algunos sobresaltos técnicos, dejó también varias escenas conmovedoras.

Se ha destacado el poderoso discurso de la actriz y activista Jane Fonda, premio Cecil B. DeMille por su trayectoria artística, y la intervención del guionista Norman Lear, que a sus 98 años recomienda la risa como método para asegurar la longevidad.

Pero probablemente el momento más emotivo de la noche lo protagonizó Taylor Simone Ledward, viuda del actor Chadwick Boseman, que aceptó un premio póstumo en nombre de su esposo.

La estrella de Black Panther, que murió el 28 de agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon, ganó el Globo de Oro a mejor actor de drama por su actuación en Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues"), donde interpreta a Levee, un ambicioso y brillante trompetista en el Chicago de los años 20.

Boseman ya estaba enfermo cuando se rodó la película y no pudo ser testigo de su estreno el pasado diciembre.

Ledward aprovechó la oportunidad para imaginar el discurso que habría pronunciado Boseman, algo que emocionó a Renée Zellweger, la actriz que había presentado el galardón.

"Él le agradecería a Dios, a su familia y a sus ancestros por su guía y sacrificios", dijo entre lágrimas la viuda del actor al recibir el premio en su nombre.

"Le daría las gracias a su increíble equipo y a quienes lo acompañaron en el rodaje de esta película", prosiguió.

"Diría algo hermoso, algo inspirador. Algo que amplificaría esa pequeña voz dentro de todos nosotros que nos dice 'tú puedes', que te anima a seguir adelante, que te llama a regresar a lo que estás destinado a hacer en ese momento en la historia", añadió Ledward visiblemente emocionada.

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52