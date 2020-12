Gitanjali Rao, la adolescente nombrada por primera vez "Niña del Año" por la revista Time

La revista Time nombró por primera vez a su "Niño del año" y la galardonada es una adolescente científica e inventora que quiere inspirar a los demás para "resolver los problemas del mundo".

A sus 15 años, Gitanjali Rao ha inventando distintas tecnologías, incluyendo un instrumento que puede identificar contenido de plomo en agua potable y una app que utiliza la inteligencia artificial para detectar ejemplos de ciberacoso.

Fue elegida entre 5.000 nominados en Estados Unidos. "Si yo puedo, tú puedes, todos podemos", declaró.

En una entrevista en la revista Time con la actriz involucrada en causas humanitarias Angelina Jolie, Rao reconoció que no se parece al "típico científico".

"Todo lo que veo en la televisión es que es un hombre mayor, generalmente blanco", aseguró.

Sobre cuándo le empezó a gustar la ciencia, no pudo nombrar un momento en concreto, pero explicó que tenía unos 10 años cuando le dijo a sus padres que quería investigar la tecnología de sensores basados en nanotubos de carbono, a lo qué su madre respondió algo así como: ´¿Una qué?´".

Se trata de unas moléculas cilíndricas que están hechas de átomos de carbono y son muy sensibles a cambios químicos.

"Mi objetivo ha cambiado, realmente, y no solo es crear mis propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino también inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Porque, por mi propia experiencia, no es fácil cuando no ves a otros que sean como tú", dijo.

Joven mentora

Rao, quien vive en el estado de Colorado, Estados Unidos, cree que hay muchos problemas por resolver.

"Nuestra generación se enfrenta a tantos problemas que nunca hemos visto antes. Y, al mismo tiempo nos enfrentamos a problemas antiguos que todavía existen", le dijo a Time.

"Estamos aquí en medio de una nueva pandemia global, y todavía nos enfrentamos a problemas de derechos humanos. Hay problemas que no creamos pero que ahora tenemos que resolver, como el cambio climático y el ciberacoso, con la introducción de tecnología".

Rao fue previamente nombrada "mejor científica joven de Estados Unidos", cuando tenía 11 años, por inventar un test rápido y de bajo coste para detectar plomo en agua contaminada.

En su corta vida ya ha sido mentora de 30.000 estudiantes. "Espero de verdad que todo el trabajo que estos chicos están haciendo identifique la innovación como una necesidad, y no como algo que es una opción", declaró en la entrevista con Jolie.

Getty Images Gitanjali Rao fue también nombrada mejor científica joven, cuando tenía 11 años.

La revista Time empezó a nombrar a su "Hombre del año" en 1927, actualizado luego a "Persona del Año".

El año pasado Greta Thunberg, la escolar sueca que inspiró un movimiento global para luchar contra el cambio climático, se convirtió en la persona más joven en ser nombrada por la revista.

Time aseguró que el "Niño del Año" es un "barómetro sobre los líderes emergentes de la generación estadounidense más joven".

